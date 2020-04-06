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Crise na saúde

Mandetta desmente tuíte falso contra Bolsonaro

Conta falsa foi criada em nome do ministro do Twitter. Mandetta tem perfil com selo de verificação na rede social e rebateu publicação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 17:54

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 17:54

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, desmentiu uma publicação feita por um perfil falso que se passava por ele no Twitter. Usando a conta verificada pela rede social, Mandetta compartilhou nesta segunda-feira (06)um tuíte do Ministério da Saúde que denuncia a informação falsa e disse ser "lamentável que, num momento tão sensível para o Brasil e o mundo, pessoas inescrupulosas tenham esse comportamento". "Da união de todos, emergirá a solução para os desafios que estamos atravessando", defendeu o ministro.
O falso tuíte de Mandetta diz que o ministro segue "firme e forte na luta por um Brasil melhor", isso "apesar das insinuações do presidente". Segundo a pasta da Saúde, "um perfil falso com o nome do ministro foi criado este final de semana, publicando mensagens e opiniões que não condizem com as do ministro".
O ministério informou que o perfil falso já foi denunciado e alertou usuários para que confirmem a fonte da informação antes de passá-la adiante.

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