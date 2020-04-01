Governo libera 60 leitos de UTI com respiradores em hospital na Serra

Governo libera 60 leitos de UTI para tratamento do novo coronavírus no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Divulgação / Governo do ES

governador Renato Casagrande anunciou na manhã desta quarta-feira (01) a abertura de 60 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. O local foi definido pela Secretaria Estadual da Saúde como referência para o tratamento do novo coronavírus no Espírito Santo

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Um dos leitos foi apresentado durante um vídeo publicado pelo governador nas redes sociais. O quarto possui todos os equipamentos necessários para receber pacientes graves, incluindo o respirador, principal ferramenta de tratamento de contaminados pela Covid-19.

Segundo o governador, no Jayme, são 42 leitos individuais, como o mostrado por ele no vídeo, e outros 18 em áreas coletivas, reservadas para pessoas com a mesma enfermidade, totalizando 60 leitos.

Nós vamos ter diversos hospitais trabalhando no acolhimento e atendimento às pessoas contaminadas pelo vírus, mas o Jayme é o hospital que inauguramos no governo passado e que é uma grande estrutura que está sendo preparada para que a gente, de fato, possa acolher as pessoas que precisarem de uma internação, seja em leito de enfermaria ou internação em UTI, disse.

Ainda de acordo com o governador, até o fim deste mês serão 100 leitos, e em maio serão 170, com capacidade para chegar a até 220 vagas para pacientes graves.