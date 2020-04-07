Vinte e cinco pessoas contaminadas pelo novo coronavírus estão internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo. A informação consta no último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite desta segunda-feira (06).
ES tem 25 pacientes internados em UTIs com coronavírus
No boletim anterior, o número de internados em UTIs era de 26. As estruturas de atendimento estão reservadas para pacientes graves contaminados pela Covid-19. Atualmente, a rede estadual conta com 140 leitos de UTI, e segundo a Sesa, esse número deve chegar a 400 nos próximos meses.
O Espírito Santo tem 209 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta segunda-feira (06), segundo a Secretaria de Saúde (Sesa). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
Dos casos confirmados em todo o Estado, 38 pacientes já estão curados, 122 estão em isolamento residencial e 43 estão internados, sendo 25 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Seis mortes foram confirmadas.
Os municípios que têm casos confirmados são: Vitória (64), Vila Velha (62), Serra (33), Cariacica (17), Linhares (8), Aracruz (4), São Mateus (4), Guarapari (3), Colatina (2), Castelo (2), Sooretama (2), Afonso Cláudio (1), Cachoeiro de Itapemirim (1), Fundão (1), Ibiraçu (1), Itapemirim (1), Santa Teresa (1), São Roque do Canaã (1) e Viana (1).