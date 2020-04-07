Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Vinte e cinco pessoas contaminadas pelo novo coronavírus estão internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo. A informação consta no último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite desta segunda-feira (06).

Your browser does not support the audio element. ES tem 25 pacientes internados em UTIs com coronavírus

No boletim anterior, o número de internados em UTIs era de 26. As estruturas de atendimento estão reservadas para pacientes graves contaminados pela Covid-19. Atualmente, a rede estadual conta com 140 leitos de UTI, e segundo a Sesa, esse número deve chegar a 400 nos próximos meses.

O Espírito Santo tem 209 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta segunda-feira (06), segundo a Secretaria de Saúde (Sesa). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

38 pacientes já estão curados, 122 estão em isolamento residencial e 43 estão internados, sendo 25 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Dos casos confirmados em todo o Estado,, 122 estão em isolamento residencial e, sendo(UTIs). Seis mortes foram confirmadas.