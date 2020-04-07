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Covid-19

ES tem 25 pacientes internados em UTIs com coronavírus

A informação consta no último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite desta segunda-feira (06)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 07:40

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 07:40

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
Vinte e cinco pessoas contaminadas pelo novo coronavírus estão internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo. A informação consta no último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite desta segunda-feira (06).
ES tem 25 pacientes internados em UTIs com coronavírus
No boletim anterior, o número de internados em UTIs era de 26. As estruturas de atendimento estão reservadas para pacientes graves contaminados pela Covid-19. Atualmente, a rede estadual conta com 140 leitos de UTI, e segundo a Sesa, esse número deve chegar a 400 nos próximos meses.

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O Espírito Santo tem 209 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta segunda-feira (06), segundo a Secretaria de Saúde (Sesa). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
Dos casos confirmados em todo o Estado, 38 pacientes já estão curados, 122 estão em isolamento residencial e 43 estão internados, sendo 25 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Seis mortes foram confirmadas.
Os municípios que têm casos confirmados são: Vitória (64), Vila Velha (62), Serra (33), Cariacica (17), Linhares (8), Aracruz (4), São Mateus (4), Guarapari (3), Colatina (2), Castelo (2), Sooretama (2), Afonso Cláudio (1), Cachoeiro de Itapemirim (1), Fundão (1), Ibiraçu (1), Itapemirim (1), Santa Teresa (1), São Roque do Canaã (1) e Viana (1).

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