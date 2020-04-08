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Covid-19

Cofundador do Twitter anuncia doação de US$ 1 bi para ajudar no combate ao coronavírus

Segundo o cofundador do Twitter, a quantia representa 28% de sua fortuna pessoal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 10:47

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 10:47

Twitter
Twitter Crédito: Pixabay
O empresário norte-americano Jack Dorsey, 43, cofundador do Twitter, prometeu doar US$ 1 bilhão (R$ 5,2 bilhões) para auxiliar no combate ao novo coronavírus nos Estados Unidos. Ele fez o anúncio nesta terça-feira (7) em sua conta na plataforma digital.
Segundo Dorsey, a quantia representa 28% de sua fortuna pessoal. "As necessidades estão cada vez mais urgentes", postou o CEO do Twitter.
O empresário não informou quais fundos irão receber a doação. Nesta terça, os Estados Unidos registraram 1.700 mortes em decorrência do coronavírus no país e alcançaram o maior número de vítimas em um único dia desde o início da pandemia.

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O país tem mais de 382 mil casos confirmados e 12 mil óbitos em decorrência da covid-19. Na semana passada, o governo americano apresentou projeções que indicavam que 100 mil a 240 mil pessoas morreriam nos EUA mesmo se adotadas as medidas de distanciamento social, que estão em vigor no país pelo menos até o dia 30 de abril.
Dorsey também é cofundador e CEO da Square, um aplicativo de pagamentos pelo celular. Atualmente é o CEO do Twitter e da Square.
Antes de Dorsey, outros empresários do ramo da tecnologia anunciaram suas doações. Jeff Bezos, da Amazon, transferiu US$ 100 milhões (R$ 522 milhões) a bancos de alimentos dos EUA, e Mark Zuckerberg, do Facebook, doou US$ 30 milhões (R$ 156 milhões).

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