Tome Nota: De doação de mais 100 mil rolos de papel higiênico a produção de álcool

O material - que será embalado em frascos de 100 ml e de 500 ml e terá um QR Code interativo com informações sobre a prevenção do coronavírus - será voltado para uso dentro da própria empresa. A iniciativa faz parte do projeto “Mãos Seguras”. A área responsável pela produção do álcool é a Gerência de Metalurgia e Laboratórios da companhia e envolve aproximadamente 10 profissionais.

A Vale dobrou o valor do cartão-alimentação dos seus empregados em todo o país, incluindo o Espírito Santo. A empresa comunicou que, em virtude do coronavírus, fez um crédito extra no cartão, no último dia 26, no valor de R$ 760. “Essa é uma medida para apoiar o período de quarentena e isolamento social dos empregados e suas famílias, em que o consumo de alimentos é maior”, informou no comunicado enviado aos funcionários. Em meio a um cenário de tanta insegurança econômica, muitos funcionários comemoraram o anúncio e estão ansiosos para saber se o benefício extra será mantido nos próximos meses. A coluna procurou a Vale para esclarecer este e outros pontos, mas a companhia não retornou a demanda.