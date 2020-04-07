Tome Nota: De doação de mais 100 mil rolos de papel higiênico a produção de álcool

Diante da crise da Covid-19, a Suzano vai doar para hospitais e unidades de saúde do Espírito Santo 1.600 fardos de papel higiênico, ou seja, mais de 100 mil rolos do produto. Além desses itens, a empresa aguarda a chegada de alguns materiais que está importando, como máscaras e ventiladores mecânicos, que também serão distribuídos nos Estados onde a companhia tem operações. A quantidade da doação para o Espírito Santo, entretanto, ainda não foi divulgada.
ARCELORMITTAL TUBARÃO VAI PRODUZIR ÁLCOOL NO COMBATE À COVID-19
Como uma das medidas para ajudar no combate ao coronavírus, a ArcelorMittal Tubarão vai passar a produzir álcool glicerinado e antisséptico. A partir desta semana, serão produzidos 150 litros por dia do produto.
O material - que será embalado em frascos de 100 ml e de 500 ml e terá um QR Code interativo com informações sobre a prevenção do coronavírus - será voltado para uso dentro da própria empresa. A iniciativa faz parte do projeto “Mãos Seguras”. A área responsável pela produção do álcool é a Gerência de Metalurgia e Laboratórios da companhia e envolve aproximadamente 10 profissionais.
O projeto surgiu diante da elevada demanda por álcool gel e da dificuldade de muitos estabelecimentos comerciais e até hospitais conseguirem o produto. “Com o Mãos Seguras, ajudamos na segurança e prevenção dos empregados, e ainda contribuímos para reduzir a pressão sobre a oferta do produto no mercado, liberando a disponibilidade para hospitais e para as famílias capixabas”, informou a ArcelorMittal Tubarão ao reforçar que está seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Anvisa para produzir o álcool.
VALE DOBRA VALOR DO CARTÃO-ALIMENTAÇÃO
A Vale dobrou o valor do cartão-alimentação dos seus empregados em todo o país, incluindo o Espírito Santo. A empresa comunicou que, em virtude do coronavírus, fez um crédito extra no cartão, no último dia 26, no valor de R$ 760. “Essa é uma medida para apoiar o período de quarentena e isolamento social dos empregados e suas famílias, em que o consumo de alimentos é maior”, informou no comunicado enviado aos funcionários. Em meio a um cenário de tanta insegurança econômica, muitos funcionários comemoraram o anúncio e estão ansiosos para saber se o benefício extra será mantido nos próximos meses. A coluna procurou a Vale para esclarecer este e outros pontos, mas a companhia não retornou a demanda.
CUIDADOS E CONTEÚDOS DE SOBRA
Diversas organizações e entidades de classe têm lançado materiais para ajudar no combate ao coronavírus, seja no que se refere à saúde ou à economia. Há documentos que vão desde o auxílio jurídico, passando pelos cuidados com as questões sanitárias até os procedimentos que devem ser adotados em casos de identificação de profissionais que estejam com a Covid-19. Alguns exemplos interessantes nesse sentido são a cartilha produzida pela Secretaria de Estado da Agricultura, que aborda como deve ser a colheita do café em tempos de coronavírus. Tem também o documento elaborado pelo Sesi-ES com sugestões de como as empresas devem agir quando há a confirmação de colaboradores com a Covid-19; além de vários materiais produzidos pelo Sebrae, como o Guia de Gestão Financeira. Conteúdo tem de sobra! Não deixe de se informar e seguir as orientações para evitar o avanço da pandemia do coronavírus.