Com queda na demanda de aço, ArcelorMittal Tubarão vai parar alto-forno 3

A ArcelorMittal Tubarão informa que tem se mantido atenta ao cenário de propagação do coronavírus (Covid-19) no Brasil e no mundo, assim como seus desdobramentos e as orientações dos órgãos de saúde competentes. Nas últimas semanas empreendeu uma série de ações alinhadas às orientações da Organização Mundial de Saúde e do Poder Público Brasileiro, visando apoiar na prevenção da disseminação do vírus e na redução dos riscos de transmissão da doença, dentro e fora da unidade.



Dentre as medidas tomadas estão a suspensão de eventos externos, internos e atividades com grande aglomeração de pessoas, a orientação a empregados para cancelarem viagens a trabalho e priorizarem a realização de reuniões virtuais, o afastamento social recomendado, a intensificação dos procedimentos de limpeza e higienização e a promoção de amplas campanhas internas orientativas.



A empresa também adotou, nos últimos dias, o teletrabalho para a maioria das funções administrativas como forma de diminuir o volume de circulação de pessoas em suas dependências.



Além disso, considerando os cenários econômicos nacional e internacional, cujos mercados têm apresentado baixa demanda por aço, a empresa decidiu pela parada, em até 45 dias, das atividades do Alto-Forno 3. Ele se junta ao Alto-Forno 2, que está parado desde o ano passado.



A decisão se soma às ações que têm sido implementadas buscando contribuir com a contenção da doença e está alinhada ao nosso papel social junto à sociedade. Até o presente momento, não há impacto no atendimento aos nossos clientes, sendo que uma das nossas principais preocupações tem sido a manutenção dos compromissos acordados.



A empresa acrescenta que está confiante que esse cenário crítico vai passar e logo todas as atividades e convívios poderão ser retomados normalmente.

