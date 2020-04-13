Coronavírus no ES: mortes em casa de repouso de Vitória chegam a quatro

Mais uma idosa que morava em uma casa de repouso, em Vitória, morreu por causa do novo coronavírus na manhã desta segunda-feira (13). A nova vítima é uma senhora de 89 anos. A informação foi confirmada por uma funcionária do local, que preferiu não se identificar.
A morte da idosa também foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, no início da noite desta segunda-feira (13).
Essa é a quarta morte que ocorre no local devido ao novo coronavírus. A primeira foi com uma idosa de 80 anos no dia 3 de abril, já as outras duas mortes ocorreram neste domingo (12), sendo uma mulher de 85 anos e outra de 94 anos.
Na casa de repouso, assim que a primeira paciente testou positivo os outros idosos foram submetidos a exames e 18 deles foram diagnosticados com a doença, além de quatro funcionários.
Segundo uma funcionária, o local está aguardando o resultado de mais exames. Atualmente, as pessoas estão sendo atendidas por dois médicos, um que já trabalhava no local e outro cedido pela Sesa. Estamos tendo apoio e eles estão recebendo todo cuidado e atenção que precisam, informou.