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Covid-19

Coronavírus no ES: mortes em casa de repouso de Vitória chegam a quatro

A nova vítima é uma senhora de 89 anos. Ao todo,  22 pessoas foram infectadas no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 18:23

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 18:23

Não deixe o vírus do preconceito te contaminar: ajude os idosos
Quatro idosos que moravam em casa de repouso morreram Crédito: Divulgação
Mais uma idosa que morava em uma  casa de repouso, em Vitória, morreu por causa do novo coronavírus na manhã desta segunda-feira (13). A nova vítima é uma senhora de 89 anos. A informação foi confirmada por uma funcionária do local, que preferiu não se identificar. 
A morte da idosa também foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, no início da noite desta segunda-feira (13).
Essa é a quarta morte que ocorre no local devido ao novo coronavírus. A primeira  foi com uma idosa de 80 anos no dia 3 de abril, já as outras duas mortes ocorreram neste domingo (12), sendo uma mulher de 85 anos e outra de 94 anos.
Na casa de repouso, assim que a primeira paciente testou positivo os outros idosos foram submetidos a exames e 18 deles foram diagnosticados com a doença, além de quatro funcionários.
Segundo uma funcionária, o local está aguardando o resultado de mais exames. Atualmente, as pessoas estão sendo atendidas por dois médicos, um que já trabalhava no local e outro cedido pela Sesa. Estamos tendo apoio e eles estão recebendo todo cuidado e atenção que precisam, informou.

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