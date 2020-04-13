Coronavírus no ES: mortes em casa de repouso de Vitória chegam a quatro

A morte da idosa também foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, no início da noite desta segunda-feira (13).

Na casa de repouso, assim que a primeira paciente testou positivo os outros idosos foram submetidos a exames e 18 deles foram diagnosticados com a doença, além de quatro funcionários.

Segundo uma funcionária, o local está aguardando o resultado de mais exames. Atualmente, as pessoas estão sendo atendidas por dois médicos, um que já trabalhava no local e outro cedido pela Sesa. Estamos tendo apoio e eles estão recebendo todo cuidado e atenção que precisam, informou.