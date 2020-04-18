Coronavírus avança de bairros nobres para regiões periféricas do ES

Vista de Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Fora da Região Metropolitana, o município com mais registros é Linhares , no Norte do Estado. O diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, explicou que a contaminação da doença em solo capixaba segue um comportamento semelhante ao percebido na China, considerado o berço da pandemia.

O Instituto, em parceria com a Sesa e com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , realiza projeções estatísticas sobre o avanço e o comportamento da doença, além de reunir todas as informações sobre o perfil das vítimas em um painel interativo disponibilizado pelo governo do Estado.

"A Covid-19 tem um padrão de disseminação e distribuição espacial que segue a malha logística internacional. Logo depois da China, a doença ficou concentrada na Europa, em países como Itália e Espanha. Agora, estamos observando a migração desse epicentro para os Estados Unidos" Pablo Lira - Diretor-presidente do IJSN

Embora os números apresentem Vitória como destaque em relação ao número de casos, Lira ressalta que o ritmo de crescimento analisado no Espírito Santo não é considerado acelerado. Segundo ele, os registros ficaram concentrados em Vitória e Vila Velha e depois se espalharam para Serra, Cariacica e Linhares.

No primeiro momento, a doença esteve concentrada na Região Metropolitana, nos bairros mais privilegiados, que são os bairros em que as pessoas realizam mais viagens internacionais ou que fazem contato com quem já viajou para o exterior como Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia da Costa e Itapoã, detalhou.

O diretor-presidente do IJSN pontuou que no segundo momento, o monitoramento mostrou a disseminação da doença para as regiões periféricas. No entanto, na avaliação dele, o movimento foi percebido de forma lenta. Ele atribuiu a velocidade ao emprego das medidas restritivas como a suspensão das aulas e o fechamento de alguns segmentos do comércio.