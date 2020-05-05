Fiscais de Cariacica fecham 28 lojas que não cumpriam isolamento

A Prefeitura de Cariacica fechou 28 lojas que estavam funcionando normalmente na Avenida Expedito Garcia e notificou um comerciante que fazia obras em seu estabelecimento. A ação foi realizada pela equipe da Fiscalização do município, em parceria com a Polícia Militar.
Durante a blitz, os fiscais encontraram o comércio aberto e os proprietários foram obrigados a fechar as portas. O dono de um dos estabelecimentos foi notificado e poderá pagar multa que varia de R$ 250 a R$ 1.200. Ele realizava uma obra com muitos trabalhadores dentro e fora da loja.
No último sábado, o governador Renato Casagrande (PSB) manteve o comércio fechado até, pelo menos, o próximo domingo (10). O decreto do chefe do Poder Executivo estadual permite que os comerciantes atendam os clientes por delivery e também com horário marcado, uma pessoa por vez e todos nos estabelecimentos devem estar de máscaras.
A prefeitura informou que alguns ambulantes que trabalhavam na avenida também foram retirados da Expedito Garcia.
Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 283 9255, todos os dias das 12h às 6h, e fins de semana 24h, e pela Ouvidoria 162, de segunda a sexta, das 12h às 17h.