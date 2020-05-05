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Comércio

Fiscais de Cariacica fecham 28 lojas que não cumpriam isolamento

Estabelecimentos estavam funcionando normalmente na Avenida Expedito Garcia. Em um dos locais, a equipe da fiscalização encontrou obras sendo tocadas por trabalhadores dentro e fora do imóvel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 15:28

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 15:28

Fiscais da prefeitura de Cariacica fechando lojas na avenida Expedito Garcia, em Campo Grande
Fiscais da Prefeitura de Cariacica fechando lojas na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Vitor Jubini
A Prefeitura de Cariacica  fechou 28 lojas que estavam funcionando normalmente na Avenida Expedito Garcia e notificou um comerciante que fazia obras em seu estabelecimento. A ação foi realizada pela equipe da Fiscalização do município, em parceria com a Polícia Militar.
Durante a blitz, os fiscais encontraram o comércio aberto e os proprietários foram obrigados a fechar as portas. O dono de um dos estabelecimentos foi notificado e poderá pagar multa que varia de R$ 250 a R$ 1.200. Ele realizava uma obra com muitos trabalhadores dentro e fora da loja. 
No último sábado, o governador Renato Casagrande (PSB) manteve o comércio fechado até, pelo menos, o próximo domingo (10). O decreto do chefe do Poder Executivo estadual permite que os comerciantes atendam os clientes por delivery e também com horário marcado, uma pessoa por vez e todos nos estabelecimentos devem estar de máscaras.
A prefeitura informou que alguns ambulantes que trabalhavam na avenida também foram retirados da Expedito Garcia.

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Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 283 9255, todos os dias das 12h às 6h, e fins de semana 24h, e pela Ouvidoria 162, de segunda a sexta, das 12h às 17h.

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