Comércio fechado na avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (4). Após o governo do Estado manter o comércio fechado até o próximo domingo (10) nos municípios com risco alto de contaminação pelo novo coronavírus - Alfredo Chaves, Cariacica, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória -, a Federação do Comércio ainda tem a expectativa de uma mudança de atitude ainda durante esta semana. A declaração foi dada pelo diretor da Fecomércio, José Carlos Bergamin, em entrevista ao, na manhã desta segunda-feira (4).

Segundo o diretor, com a colaboração por parte da sociedade e com uma melhora nos números de avanço da doença, a entidade tem a expectativa de que uma decisão favorável possa ser avaliada ainda durante esta semana.

"Nós temos que nos acertar com o governo, entrar em acordo e encontrar um novo modelo para a gente começar a operar. Porque já vamos para 60 dias fechados, não temos uma boa solução até então e sem uma boa previsão, embora o governo sinalize que na semana que vem isso poderá ser possível. Quem sabe ele consiga abrir esse comércio a partir de quarta-feira (6). Os números melhorando, com a nossa colaboração, isso poderá ser possível, vamos trabalhar para isso" José Carlos Bergamin - Diretor da Fecomércio

Your browser does not support the audio element. Fecomércio tem expectativa de abrir lojas ainda esta semana no ES

Bergamin afirma que a entidade vinha em grande expectativa para abertura nesta semana, visto a proximidade do Dia das Mães, período em que se registra um aumento no volume de vendas. Disse ainda que atendimento ainda ficará muito limitado, mesmo com o agendamento, e que o setor segue em busca de alternativas para retomar o funcionamento das lojas.

É a semana das mães, uma semana emblemática e muito importante para o varejo do Espírito Santo. Nós continuaremos semifechados, porque o atendimento ficou ainda muito limitado com agendamento, e nós sabemos que para grande parte do comércio que precisa do atendimento presente, isso não significará nada ou muito pouco. Mas isso é uma realidade. Nós não podemos confrontar com aquilo que a técnica da Saúde orienta. Temos apenas que buscar possibilidades de agora em diante, porque já vimos que, há 45 dias fechados, a situação permanece. Ninguém está satisfeito, o comércio muito preocupado e insatisfeito, o governo não satisfeito pela falta de isolamento, e a sociedade sendo, de certa forma, rebelde. Então, nós temos que buscar outras alternativas, tendo em vista que o tempo está passando e a solução não aparece, destacou.

O diretor da Fecomércio, José Carlos Bergamin, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

INICIATIVAS PARA CONTER A "REBELDIA" DA SOCIEDADE

O diretor da entidade destacou iniciativas tomadas no interior - onde o comércio está funcionando - para conter o que chamou de rebeldia da sociedade para respeitar as regras determinadas pelas autoridades. Segundo Bergamin, uma atuação mais concentrada em pólos comerciais poderia agilizar o retorno do funcionamento das lojas.