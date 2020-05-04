PM, PC, Guarda e Bombeiros vão fiscalizar comércio na Grande Vitória

Comércio fechado por causa do coronavírus no Centro de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Desde a chegada do novo coronavírus no Espírito Santo , foi determinado por decreto estadual que apenas comércios essenciais funcionem durante a pandemia. Responsável pela fiscalização há mais de um mês, a Polícia Militar agora trabalhará em conjunto. A decisão de intensificar o supervisionamento ocorreu após uma exposição de dados que devem guiar as decisões rumo ao cumprimento do distanciamento social. Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o CBN Cotidiano, da Rádio CBN Vitória , o Subsecretário de Estado de Integração Institucional, Guilherme Pacífico, explicou.

"As ações já estão acontecendo desde o início de março, PM e PC já trabalham neste formato. Agora, a partir do final de semana, após uma apresentação de dados (Business Intelligence) ao governador, conseguimos ver o tamanho do problema, que nos orientam a uma gestão fiscalizatória. Foi determinada uma intensificação da fiscalização", detalhou.

Ainda segundo o Subsecretário, o novo formato de fiscalização poderá beneficiar gestores municipais e o próprio governador a tomarem decisões quanto às medidas de combate ao novo coronavírus.

"Estamos destacando profissionais para darem atenção à fiscalização, um foco e atenção exclusiva à Covid-19. Agentes possuem orientação do que se deve ou não fazer, como ajudar para que se crie uma cultura de cumprimento de regras. O incremento da força deve auxiliar gestores na tomada de decisões", destacou Pacífico.

Questionado sobre um dos pontos de maior atenção, as praias da Grande Vitória, em específico os calçadões, local propício ao exercício físico, mas com alto risco de contágio, o Subsecretário de Estado de Integração Institucional disse que é preciso "cumprir o decreto".

"Precisamos entender que é preciso cumprir o decreto. Há ainda falta de conhecimento geral, muita dúvida. Verificamos no dia a dia a imprensa falando sobre, campanhas publicitárias, todos querendo ajudar. A verdade é que o que deve ser feito é cumprir o decreto. As informações estão disponíveis", respondeu.

Sem mais detalhes, Guilherme Pacífico ainda disse que punições estão previstas para os que descumprirem as regras de distanciamento social.

"Estamos dosando muito a questão da punição, vimos aberrações no Brasil. Vamos trabalhar intensamente para fortalecer o DNA de cumprimento das regras, esse é o nosso foco principal. Aos que insistirem, estes terão suas sanções, tanto administrativas, como criminais."