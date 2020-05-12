Coronavírus: ES supera a marca de 200 mortes e 5 mil casos

Após 68 dias desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Espírito Santo atingiu a marca de 212 mortos e 5.087 casos confirmados. Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta terça-feira (12). De acordo com os dados divulgados, só nas últimas 24 horas foram constatados 16 óbitos e 268 novos casos.
O número de pacientes curados de Covid-19 também aumentou. Já são 1.845 pessoas que superaram o vírus. Nas últimas 24 horas, 111 pessoas foram saradas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,17% . Até o momento já foram realizados 21.871 testes da doença em todo o Estado.
Com 1.134 registros, Vila Velha é o município com mais casos de Covid-19 no Estado, seguida por Serra (1.005), Vitória (944) e Cariacica (681).
PREVINA-SE
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.