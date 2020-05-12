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Plano de convivência

Casagrande comemora aumento de isolamento no 1º dia de comércio reaberto

O aumento no isolamento social medido nesta segunda-feira (11) não é tão expressivo, mas pode indicar um caminho de convivência com a pandemia de forma responsável, como espera o governador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 15:59

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 15:59

Data: 11/05/2020 - ES - Vila Velha - Cliente escolhendo roupas na loja Capitu, Glória, Vila Velha - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Tipos de estabelecimentos comerciais abrem em dias alternados na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Casagrande comemora aumento de isolamento no 1º dia de comércio reaberto
Governador do Espírito SantoRenato Casagrande comemorou a taxa de isolamento atingida durante esta segunda-feira (11)  quando o comércio pode funcionar, mediante protocolos, em todo o Estado pela primeira vez em praticamente dois meses, incluindo nas cidades consideradas de alto risco para o novo coronavírus.
De acordo com o relatório do governo estadual, 47,6% dos capixabas ficaram em casa neste primeiro dia do chamado plano de convivência com a pandemia, número um pouco maior em relação ao registrado há exatamente uma semana, quando o índice ficou em 46,6%.
Desde o início da divulgação diária desses dados, a taxa de isolamento registrada nesta segunda-feira (11) só não é maior que as obtidas nos finais de semana, dias em que as pessoas têm saído menos às ruas. Aos sábados e domingos deste mês, por exemplo, o índice apresentou uma média de 52%.
Comportamento semelhante também pode ser observado quando se considera apenas a Grande Vitória  onde as medidas adotadas nesta semana tiveram as maiores consequências. Na região, a taxa de isolamento chegou a 46,8%: a maior já registrada nos dias úteis deste o início de maio.

ISOLAMENTO AINDA ESTÁ ABAIXO DO IDEAL

Apesar dessa maior adesão e da comemoração do governador, a taxa de isolamento social no Espírito Santo segue abaixo do que foi considerado o mínimo necessário pelo próprio Casagrande, que é de 55%. Vale ressaltar também que esse índice já é menor que o recomendado por diversas entidades da saúde, que indicam 70% de isolamento como o ideal.

A TAXA DE ISOLAMENTO EM CADA CIDADE DO ES

Abaixo, a taxa de isolamento de cada município capixaba registrada nesta segunda-feira (11), conforme o relatório diário divulgado pelo Governo do Espírito Santo. Confira:
  • Afonso Cláudio: 54,5%
  • Água Doce do Norte: 63,7%
  • Águia Branca: 68,1%
  • Alegre: 54,7%
  • Alfredo Chaves: 58,8%
  • Alto Rio Novo: 67,2%
  • Anchieta: 50,5%
  • Apiacá: 53,2%
  • Aracruz: 46,5%
  • Atílio Vivácqua: 54,3%
  • Baixo Guandu: 51,1%
  • Barra de São Francisco: 48%
  • Boa Esperança: 66%
  • Bom Jesus do Norte: 37,2%
  • Brejetuba: 55,7%
  • Cachoeiro de Itapemirim: 42,2%
  • Cariacica: 43,8%
  • Castelo: 47,4%
  • Colatina: 41%
  • Conceição da Barra: 54,7%
  • Conceição do Castelo: 51,8%
  • Divino de São Lourenço: 62,3%
  • Domingos Martins: 56,9%
  • Dores do Rio Preto: 60,3%
  • Ecoporanga: 60,2%
  • Fundão: 52,8%
  • Governador Lindenberg: 59,1%
  • Guaçuí: 47,3%
  • Guarapari: 46,7%
  • Ibatiba: 53,8%
  • Ibiraçu: 50,1%
  • Ibitirama: 64,1%
  • Iconha: 51%
  • Irupi: 56,1%
  • Itaguaçu: 59,5%
  • Itapemirim: 46,1%
  • Itarana: 55,9%
  • Iúna: 55,3%
  • Jaguaré: 51,9%
  • Jerônimo Monteiro: 59,7%
  • João Neiva: 55,5%
  • Laranja da Terra: 60%
  • Linhares: 43%
  • Mantenópolis: 67,5%
  • Marataízes: 47,6%
  • Marechal Floriano: 59,4%
  • Marilândia: 54,3%
  • Mimoso do Sul: 54,6%
  • Montanha: 58,4%
  • Mucurici: 63,3%
  • Muniz Freire: 64,5%
  • Muqui: 56,9%
  • Nova Venécia: 47,6%
  • Pancas: 68,6%
  • Pedro Canário: 57,3%
  • Pinheiros: 50,5%
  • Piúma: 48,4%
  • Ponto Belo: 60%
  • Presidente Kennedy: 55,7%
  • Rio Bananal: 62,8%
  • Rio Novo do Sul: 57%
  • Santa Leopoldina: 57,5%
  • Santa Maria de Jetibá: 56,9%
  • Santa Teresa: 56,4%
  • São Domingos do Norte: 56,8%
  • São Gabriel da Palha: 47,9%
  • São José do Calçado: 62,7%
  • São Mateus: 43,8%
  • São Roque do Canaã: 56,9%
  • Serra: 44%
  • Sooretama: 52,8%
  • Vargem Alta: 58,1%
  • Venda Nova do Imigrante: 54,2%
  • Viana: 46,4%
  • Vila Pavão: 55,6%
  • Vila Valério:57,6%
  • Vila Velha: 46,5% 
  • Vitória: 47,8%

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