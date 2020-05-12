Tipos de estabelecimentos comerciais abrem em dias alternados na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Casagrande comemora aumento de isolamento no 1º dia de comércio reaberto

Governador do Espírito Santo Renato Casagrande comemorou a taxa de isolamento atingida durante esta segunda-feira (11)  quando o comércio pode funcionar, mediante protocolos, em todo o Estado pela primeira vez em praticamente dois meses, incluindo nas cidades consideradas de alto risco para o novo coronavírus.

De acordo com o relatório do governo estadual, 47,6% dos capixabas ficaram em casa neste primeiro dia do chamado plano de convivência com a pandemia, número um pouco maior em relação ao registrado há exatamente uma semana, quando o índice ficou em 46,6%.

O primeiro dia do plano de convivência com a pandemia demonstra que estamos no caminho certo. Ontem, tivemos 47,6% de isolamento, enquanto, há uma semana, eram 46,3. Se cada um fizer a sua parte, conseguiremos juntos salvar vidas e manter algumas atividades econômicas. pic.twitter.com/Oh5yBwncII — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 12, 2020

Desde o início da divulgação diária desses dados, a taxa de isolamento registrada nesta segunda-feira (11) só não é maior que as obtidas nos finais de semana, dias em que as pessoas têm saído menos às ruas. Aos sábados e domingos deste mês, por exemplo, o índice apresentou uma média de 52%.

Comportamento semelhante também pode ser observado quando se considera apenas a Grande Vitória  onde as medidas adotadas nesta semana tiveram as maiores consequências. Na região, a taxa de isolamento chegou a 46,8%: a maior já registrada nos dias úteis deste o início de maio.

ISOLAMENTO AINDA ESTÁ ABAIXO DO IDEAL

Apesar dessa maior adesão e da comemoração do governador, a taxa de isolamento social no Espírito Santo segue abaixo do que foi considerado o mínimo necessário pelo próprio Casagrande, que é de 55% . Vale ressaltar também que esse índice já é menor que o recomendado por diversas entidades da saúde, que indicam 70% de isolamento como o ideal.

A TAXA DE ISOLAMENTO EM CADA CIDADE DO ES

Abaixo, a taxa de isolamento de cada município capixaba registrada nesta segunda-feira (11), conforme o relatório diário divulgado pelo Governo do Espírito Santo. Confira: