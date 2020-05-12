Casagrande comemora aumento de isolamento no 1º dia de comércio reaberto
Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande comemorou a taxa de isolamento atingida durante esta segunda-feira (11) quando o comércio pode funcionar, mediante protocolos, em todo o Estado pela primeira vez em praticamente dois meses, incluindo nas cidades consideradas de alto risco para o novo coronavírus.
De acordo com o relatório do governo estadual, 47,6% dos capixabas ficaram em casa neste primeiro dia do chamado plano de convivência com a pandemia, número um pouco maior em relação ao registrado há exatamente uma semana, quando o índice ficou em 46,6%.
Desde o início da divulgação diária desses dados, a taxa de isolamento registrada nesta segunda-feira (11) só não é maior que as obtidas nos finais de semana, dias em que as pessoas têm saído menos às ruas. Aos sábados e domingos deste mês, por exemplo, o índice apresentou uma média de 52%.
Comportamento semelhante também pode ser observado quando se considera apenas a Grande Vitória onde as medidas adotadas nesta semana tiveram as maiores consequências. Na região, a taxa de isolamento chegou a 46,8%: a maior já registrada nos dias úteis deste o início de maio.
ISOLAMENTO AINDA ESTÁ ABAIXO DO IDEAL
Apesar dessa maior adesão e da comemoração do governador, a taxa de isolamento social no Espírito Santo segue abaixo do que foi considerado o mínimo necessário pelo próprio Casagrande, que é de 55%. Vale ressaltar também que esse índice já é menor que o recomendado por diversas entidades da saúde, que indicam 70% de isolamento como o ideal.
A TAXA DE ISOLAMENTO EM CADA CIDADE DO ES
Abaixo, a taxa de isolamento de cada município capixaba registrada nesta segunda-feira (11), conforme o relatório diário divulgado pelo Governo do Espírito Santo. Confira:
- Afonso Cláudio: 54,5%
- Água Doce do Norte: 63,7%
- Águia Branca: 68,1%
- Alegre: 54,7%
- Alfredo Chaves: 58,8%
- Alto Rio Novo: 67,2%
- Anchieta: 50,5%
- Apiacá: 53,2%
- Aracruz: 46,5%
- Atílio Vivácqua: 54,3%
- Baixo Guandu: 51,1%
- Barra de São Francisco: 48%
- Boa Esperança: 66%
- Bom Jesus do Norte: 37,2%
- Brejetuba: 55,7%
- Cachoeiro de Itapemirim: 42,2%
- Cariacica: 43,8%
- Castelo: 47,4%
- Colatina: 41%
- Conceição da Barra: 54,7%
- Conceição do Castelo: 51,8%
- Divino de São Lourenço: 62,3%
- Domingos Martins: 56,9%
- Dores do Rio Preto: 60,3%
- Ecoporanga: 60,2%
- Fundão: 52,8%
- Governador Lindenberg: 59,1%
- Guaçuí: 47,3%
- Guarapari: 46,7%
- Ibatiba: 53,8%
- Ibiraçu: 50,1%
- Ibitirama: 64,1%
- Iconha: 51%
- Irupi: 56,1%
- Itaguaçu: 59,5%
- Itapemirim: 46,1%
- Itarana: 55,9%
- Iúna: 55,3%
- Jaguaré: 51,9%
- Jerônimo Monteiro: 59,7%
- João Neiva: 55,5%
- Laranja da Terra: 60%
- Linhares: 43%
- Mantenópolis: 67,5%
- Marataízes: 47,6%
- Marechal Floriano: 59,4%
- Marilândia: 54,3%
- Mimoso do Sul: 54,6%
- Montanha: 58,4%
- Mucurici: 63,3%
- Muniz Freire: 64,5%
- Muqui: 56,9%
- Nova Venécia: 47,6%
- Pancas: 68,6%
- Pedro Canário: 57,3%
- Pinheiros: 50,5%
- Piúma: 48,4%
- Ponto Belo: 60%
- Presidente Kennedy: 55,7%
- Rio Bananal: 62,8%
- Rio Novo do Sul: 57%
- Santa Leopoldina: 57,5%
- Santa Maria de Jetibá: 56,9%
- Santa Teresa: 56,4%
- São Domingos do Norte: 56,8%
- São Gabriel da Palha: 47,9%
- São José do Calçado: 62,7%
- São Mateus: 43,8%
- São Roque do Canaã: 56,9%
- Serra: 44%
- Sooretama: 52,8%
- Vargem Alta: 58,1%
- Venda Nova do Imigrante: 54,2%
- Viana: 46,4%
- Vila Pavão: 55,6%
- Vila Valério:57,6%
- Vila Velha: 46,5%
- Vitória: 47,8%