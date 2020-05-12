Não sejam incrédulos, assim como eu fui, diz paciente curado de Covid-19 no ES Crédito: TV Gazeta Sul

"A mensagem é que não ignorem, por favor. Não sejam relapsos. Não sejam incrédulos, assim como eu fui, porque eu paguei o preço. E eu paguei o preço, quase que com a própria vida. Então, não espere acontecer para depois querer se remediar, porque pode ser tarde demais." Giovanni DAngelis, 55 anos - Recuperado da Covid-19

Em sua residência, se recuperando depois de dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e na enfermaria do hospital, Giovanni falou que se pudesse voltar, teria tomado atitudes diferentes em relação aos cuidados recomendados. Faria totalmente diferente, porque ignorei todas as medidas de segurança. Eu não estava usando máscara, eu não usava o álcool em gel para desinfetar as maçanetas ou depois de pegar em dinheiro, essas coisas Eu não fiz isso hora nenhuma. Acho que essa falta de cuidado foram preponderantes para que eu pegasse o vírus", admite.

Agora, em casa, Giovanni comemora o fato de estar em casa com a família e se recuperando. A minha recuperação aqui em casa está sendo cada dia melhor. Minha mulher cuida de mim da melhor maneira possível. Eu já ando para todo lado. A respiração ainda não é a mesma, não está 100%, mas venho fazendo fisioterapia respiratória, que a fisioterapeuta me ensinou. Estou 90% já", comemora.

NO HOSPITAL

Na UTI, foram 10 dias internado e, parte deles, entubado. Giovanni conta que não sentia dores e que teve momentos conscientes, mas a falta de ar era muito forte e não conseguia falar ou se expressar por movimentos.

Quando foi no quinto dia, eles retiraram o tubo, porque eu já estava melhor. Tinha momentos de lucidez, que eu escutava a conversa das enfermeiras e tinha uns momentos de lucidez que eu estava com os olhos abertos. Conseguia ver uma fisioterapeuta chegar perto de mim e tentava fazer um gesto, mostrando que eu queria água, mas ela não entendia. Muito angustiante, você querer uma coisa e não saber falar o que é e não poder nem expressar. Não sentia dor nenhuma, apenas muita falta de ar, a ponto de achar que não ia suportar", detalha.

COMO COMEÇARAM OS SINTOMAS

Segundo Giovanni, tudo começou com um certo desconforto respiratório, tosse seca e estado febril. No primeiro atendimento em um hospital, ele retornou para casa, para se tratar com medicamentos, mas como não obteve melhora, precisou ir novamente a um hospital, onde foi constatada a doença.