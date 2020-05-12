'Equipe de enfermagem foi minha família no hospital', diz curada de Covid

Foram essenciais para a minha recuperação. Ouviram o meu choro, me fizeram rir, foram os meus confidentes. Estavam lá quando ninguém podia estar. Os relatos são de pacientes que contraíram o novo coronavírus e precisaram ser internados, alguns enfrentando até dias na UTI, em respiradores. E foi lá, no hospital, isolados, que eles conheceram uma nova família, formada por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que não media esforços para ajudar a enfrentar e vencer a doença.

Maio é considerado o mês da Enfermagem. Nesta terça-feira (12) é comemorado o dia dos enfermeiros e, na próxima quarta-feira (20), é o dia dos técnicos e auxiliares de enfermagem. Profissionais, que no momento de maior fragilidade dos pacientes que enfrentam o novo coronavírus, longe de seus parentes e amigos, ajudam a enfrentar as dificuldades e os temores da doença que ameaça vidas.

Meg Seixas Lobo Neves, de 39 anos, corredora, venceu a Covid-19 Crédito: Arquivo Pessoal

Meg se recorda que no domingo de Páscoa, quando já estava internada, a sua condição piorou e ela foi orientada a não falar nem no celular. Estava muito triste, chorando, e uma técnica pegou em minha mão, falou para eu ter fé, não perder a esperança que em breve sairia do hospital e poderia abraçar meu filho e meu marido, relata, acrescentando que foi o conforto recebido que a ajudou a superar a doença. "Hoje estou em casa com minha família, como ela disse", conta.

Ela não precisou ser intubada, mas durante o tratamento deixou em casa marido e um filho de 13 anos. Foram dias muito difíceis, onde você entra no hospital e não sabe se sairá vivo. O apoio da equipe de enfermagem é que nos ajuda a manter a esperança. Um cuidado, um carinho em um momento em que você não tem ninguém, em decorrência do isolamento, relata.

Frederico Carvalhaes, 46 anos, venceu a Covid-19 Crédito: Arquivo pessoal

No final de março, o empresário Frederico Carvalhaes, 46 anos, ficou 16 dias internado em um hospital privado de Vitória, sendo 13 deles na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Foi o primeiro paciente nesta unidade hospitalar a ser extubado (retirada do tubo de respiração) e ter alta. Devido a gravidade do meu quadro, dependia totalmente da equipe. Eles salvaram a minha vida, diz, emocionado.

Quando ainda estava no respirador, mas já sem a sedação, Frederico improvisou um teclado no papel, com alfabeto e números, para falar com os enfermeiros e técnicos. Foi assim que pedia para ter notícias de casa. A Covid-19 é uma doença muito solitária. Nos deixa longe de nossos familiares. Era a equipe que me dava notícias de casa, que me animava, incentivava a confiar que daria tudo certo, de que faltava pouco para eu vencer a doença. Ouviram o meu choro, me fizeram rir, foram os meus confidentes, relata.

Frederico foi internado no final de março. Como seu quadro se agravou com rapidez, ele chegou a ficar oito dias sedado e intubado. Quando acordou, ainda estava na UTI. Com tantos dias na cama, você fica fraco e depende deles para tudo, do banho a alimentação. Lembro que à noite eu chorava e uma delas pegava a minha mão e a segurava até que eu conseguisse relaxar e dormir. Não tem nada que pague o carinho e o amor que dedicam, mesmo sabendo que correm risco, que podem ser contaminados, pondera.

Ivana Carvalhaes, 46 anos, venceu a Covid-19 Crédito: Arquivo pessoal

A esposa de Frederico, que apresentou os sintomas, mas de forma branda, ficou isolada em casa. As únicas informações que recebia do hospital era por telefone, uma vez ao dia. Eram muito carinhosos, me relatavam a evolução do quadro do meu marido e ainda procuravam saber como estava a minha saúde, conta Ivana Carvalhaes.

Quando o marido dela saiu do respirador, uma das enfermeiras viabilizou uma videochamada. Ele mal conseguia falar e elas o ajudaram, com muito cuidado. Foi uma emoção muito grande, diz Ivana, emocionada.

João Vitor Plazzi, 32 anos, curado de coronavírus Crédito: Arquivo pessoal

Para o operador industrial João Vitor Bortolini Plazzi, 32 anos , impressionou a dedicação da equipe que o atendeu em um hospital particular de Vitória. Eles sabem que o nível de exposição é alto e que podem se contaminar, mesmo com a paramentação, e ainda assim te tratam com atenção, com respeito, com dedicação e carinho. E num momento em que você está fragilizado pela doença, relata.

João ficou sete dias internado e não precisou de respirador, mas viu as dificuldades impostas pela doença. Chegou a um ponto em que não tinha forças para falar. E estava completamente isolado, sem o apoio de ninguém da minha família. Mas eles, as enfermeiras, técnicos de enfermagem estavam lá, o tempo todo me incentivando, me informando sobre a minha situação, me tranquilizando, conta.

José Dalrio, de 93 anos, venceu a Covid-19 Crédito: Meridional da Serra

A família da dentista Helen Dalrio, de 28 anos, foi surpreendida quando a doença alcançou o seu avô, José Dalrio, de 93 anos, apesar de todos os cuidados da família. Ele precisou ser internado por 10 dias em um hospital particular da Serra, sendo 7 deles na UTI, onde a equipe cuidou maravilhosamente dele, conta.

Quando Dalrio foi para o quarto, por ele ser acamado e depender de ajuda integral, foi autorizada a presença de uma filha, que também é técnica de enfermagem. O hospital autorizou a presença dela em decorrência da condição dele. Minha tia, que foi acompanhante, relatou que a equipe era muito atenciosa, e que deram um grande apoio, com todo o suporte e carinho. Somos muito gratos. Meu avô conseguiu vencer a doença, conta Helen.

ESSÊNCIA DA PROFISSÃO

Para a presidente do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), Andressa Barcellos, o atendimento prestado pelas equipes de enfermagem no Estado revela a essência da profissão. A enfermagem é isto. A essência da nossa profissão é cuidar, proporcionar o bem-estar, dar apoio, com técnica e conhecimento cientifico, mas também com zelo, humanidade, solidariedade, empatia.

Ela destaca que mesmo nos momentos mais difíceis, como o atual, onde todos enfrentam uma pandemia, os profissionais se entregam de corpo e alma. Estamos dando um pouco da nossa energia para o paciente. São pessoas motivadas e comprometidas, apesar da nossa dura realidade, com dois ou três empregos, não há espaço para desânimo, destaca.