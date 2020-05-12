Disque-aglomeração: Vila Velha já recebeu mais de mil denúncias em 5 dias

Via whatsapp: Robô ajuda na prevenção ao coronavírus em Vila Velha Crédito: Comunicação PMVV

O "Disque-Aglomeração" de Vila Velha , que começou a funcionar na última quinta-feira (7), já recebeu mais de mil denuncias nos últimos cinco dias. As informações de locais que não estão cumprindo a orientação de isolamento social como forma de tentar combater o contágio do novo coronavírus são passadas para supervisores do plantão operacional da Guarda Municipal, por mensagens, através de um número de WhatsApp . Comércios, como bares, são os principais alvos de denúncias.

COMO FUNCIONA

Até a manhã desta terça-feira, por volta de 7h30, o total já era de 1.059 denúncias. De acordo com a subsecretária da Guarda Municipal de Vila Velha, Elizangela Fraga de Oliveira, em entrevista nesta terça-feira (12) ao Bom dia Espírito Santo, da TV Gazeta, o contato é feito via WhatsApp, pelo número (27) 99802-5324. Basta adicionar o número e enviar um Olá, que o atendimento já começa através de um robô virtual.

"Através desse 'Oi' que o munícipe envia - ou qualquer mensagem inicial - é disparado para ele as opções relacionadas ao coronavírus. A opção 8 gera um link do Disque-Aglomeração para a denúncia, que chega no e-mail do quadro da chefia da Guarda Municipal. É importante se identificar para evitar fake news e trotes. Se a mensagem for anônima nós não vamos enviar uma equipe ao local. Podem ser denúncias em praia, praça, orla, ou academia, entre outros. Nós fazemos o filtro com base no número de pessoas aglomeradas e vamos até lá", explicou a subsecretária.

BARES LIDERAM DENÚNCIAS

Entre os locais onde mais há denúncias de aglomeração até agora, os bares são os locais com mais casos, de acordo com a Guarda Municipal. Já quando se trata de locais mais difíceis para abordagem, a subsecretária cita os espaços privados, como residências, pois não é possível a equipe visualizar o interior da casa para confirmar a aglomeração. Porém, se houver outra denúncia, como som alto, por exemplo, facilita um pouco o trabalho de fiscalização.

"Nosso foco está nos espaços públicos, como vias, praças, orlas e comércios. A maior denúncia é em comércio, principalmente bares. Ontem (11) fui pessoalmente em uma academia da Praia da Costa, que estava aberta. Conversamos com o proprietário e deixamos claro que se houver reincidência voltaremos com as equipes de Fiscalização de Posturas e equipes de segurança. Alertamos que, infelizmente, o estabelecimento dele corre risco de ser interditado", contou.

REINCIDENTES PODEM SER INTERDITADOS

Elizangela explica que a primeira abordagem em comércios é de orientação sobre o real risco da disseminação do novo coronavírus quando não há isolamento social. Porém, se a pessoa abordada continuar realizando aglomerações, ele pode ter o estabelecimento interditado.

"A primeira abordagem é de orientação. Estamos massificando a importância do autoconfinamento. Fazemos a abordagem orientativa, mostrando que as pessoas precisam acreditar no momento crítico que estamos vivendo, que não podemos arriscar porque o colapso da saúde pública está anunciado e depende de cada um de nós fazer a diferença. Começamos ontem a atuar com o Corpo Bombeiros e a Polícia Militar. A gente dividiu esse fardo entre as forças de segurança pública e os órgãos municipais - a Vigilância Sanitária e de Posturas. Nos casos dos bares, quem costuma ir é a PM e a Guarda", contou.