Coronavírus: ES terá mais de 600 leitos de UTI até fim de maio

Com 398 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19, o Espírito Santo quer ampliar esse número para mais de 600 até o fim deste mês de maio. A informação foi repassada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em entrevista concedida nesta segunda-feira (11) ao Jornal da CBN 2ª Edição.
"Abrimos até agora 398 leitos de UTI exclusivos para Covid. Vamos abrir mais 300 neste mês de maio e teremos mais de 600 até o final de maio"
O governador explicou que a ampliação de leitos é uma das medidas para dar um respiro aos hospitais, evitando que o sistema de saúde colapse durante a pandemia de coronavírus e possibilitando que o Estado flexibilize algumas medidas, como a reabertura do comércio.
PROGRAMA "LEITO PARA TODOS"
ES terá mais de 600 leitos de UTI até o fim de maio, diz Casagrande
Em abril, o governo afirmou que, em dois meses, ou seja, até junho, a previsão era de chegar a 652 leitos de UTI mais 667 de enfermarias, totalizando 1.279. O governo instituiu o programa "Leitos para Todos", com a ampliação na rede pública e a reserva de vagas na rede hospitalar particular.
O plano busca garantir atendimento a todos os pacientes graves infectados com o novo coronavírus no Espírito Santo. Na rede privada, os leitos ficam reservados e são disponibilizados quando os dos hospitais públicos não forem mais suficientes para garantir assistência à população. O pagamento só é efetuado quando o leito é efetivamente utilizado
Atualmente, o Estado tem 68,59% dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 ocupados. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 48,83%.
PICO DE CASOS
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que os casos do novo coronavírus no Espírito Santo devem atingir o pico neste mês de maio, com junho entrando já com números elevados da doença. As previsões foram divulgadas durante uma entrevista concedida na tarde desta segunda-feira (11).
Tal cenário caminha para confirmar o que havia sido anunciado anteriormente: de que a curva da Covid-19 chegaria ao estágio mais crítico no Estado entre a segunda quinzena de abril e a primeira quinzena de maio. Atualmente, os números relativos à doença continuam em fase de aceleração.