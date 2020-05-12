Coronavírus: ES terá mais de 600 leitos de UTI até fim de maio

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Jornal da CBN 2ª Edição. Com 398 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 , o Espírito Santo quer ampliar esse número para mais de 600 até o fim deste mês de maio. A informação foi repassada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em entrevista concedida nesta segunda-feira (11) ao

"Abrimos até agora 398 leitos de UTI exclusivos para Covid. Vamos abrir mais 300 neste mês de maio e teremos mais de 600 até o final de maio" Renato Casagrande - Governador do ES

O governador explicou que a ampliação de leitos é uma das medidas para dar um respiro aos hospitais, evitando que o sistema de saúde colapse durante a pandemia de coronavírus e possibilitando que o Estado flexibilize algumas medidas, como a reabertura do comércio

PROGRAMA "LEITO PARA TODOS"

Your browser does not support the audio element. ES terá mais de 600 leitos de UTI até o fim de maio, diz Casagrande

Em abril, o governo afirmou que, em dois meses, ou seja, até junho, a previsão era de chegar a 652 leitos de UTI mais 667 de enfermarias, totalizando 1.279. O governo instituiu o programa "Leitos para Todos" , com a ampliação na rede pública e a reserva de vagas na rede hospitalar particular.

O plano busca garantir atendimento a todos os pacientes graves infectados com o novo coronavírus no Espírito Santo. Na rede privada, os leitos ficam reservados e são disponibilizados quando os dos hospitais públicos não forem mais suficientes para garantir assistência à população. O pagamento só é efetuado quando o leito é efetivamente utilizado

Atualmente, o Estado tem 68,59% dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 ocupados. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 48,83%.

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