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Diz Casagrande

Coronavírus: ES terá mais de 600 leitos de UTI até fim de maio

O Espírito Santo tem 68,59% dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 ocupados. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 48,83%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 08:24

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 08:24

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
Com 398 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19, o Espírito Santo quer ampliar esse número para mais de 600 até o fim deste mês de maio. A informação foi repassada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em entrevista concedida nesta segunda-feira (11) ao Jornal da CBN 2ª Edição.
"Abrimos até agora 398 leitos de UTI exclusivos para Covid. Vamos abrir mais 300 neste mês de maio e teremos mais de 600 até o final de maio"
Renato Casagrande - Governador do ES
O governador explicou que a ampliação de leitos é uma das medidas para dar um respiro aos hospitais, evitando que o sistema de saúde colapse durante a pandemia de coronavírus e possibilitando que o Estado flexibilize algumas medidas, como a reabertura do comércio.

PROGRAMA "LEITO PARA TODOS"

ES terá mais de 600 leitos de UTI até o fim de maio, diz Casagrande
Em abril, o governo afirmou que, em dois meses, ou seja, até junho, a previsão era de chegar a 652 leitos de UTI mais 667 de enfermarias, totalizando 1.279. O governo instituiu o programa "Leitos para Todos", com a ampliação na rede pública e a reserva de vagas na rede hospitalar particular.
O plano busca garantir atendimento a todos os pacientes graves infectados com o novo coronavírus no Espírito Santo. Na rede privada, os leitos ficam reservados e são disponibilizados quando os dos hospitais públicos não forem mais suficientes para garantir assistência à população. O pagamento só é efetuado quando o leito é efetivamente utilizado
Atualmente, o Estado tem 68,59% dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 ocupados. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 48,83%.
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PICO DE CASOS

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que os casos do novo coronavírus no Espírito Santo devem atingir o pico neste mês de maio, com junho entrando já com números elevados da doença. As previsões foram divulgadas durante uma entrevista concedida na tarde desta segunda-feira (11).
Tal cenário caminha para confirmar o que havia sido anunciado anteriormente: de que a curva da Covid-19 chegaria ao estágio mais crítico no Estado entre a segunda quinzena de abril e a primeira quinzena de maio. Atualmente, os números relativos à doença continuam em fase de aceleração.

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