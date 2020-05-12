Diocese de Colatina suspende encontros e retiros até 31 de dezembro

Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias Crédito: Diocese de Colatina /Divulgação

A Diocese de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, divulgou um comunicado, na última sexta-feira (8), para as suas paróquias. No documento, o bispo Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias determina a suspensão de atividades, encontros, assembleias e retiros até 31 de dezembro de 2020. A medida foi tomada para conter a disseminação do novo coronavírus entre os fiéis.

De acordo com o documento, estão suspensas atividades presenciais de grupos religiosos, além de formação de ministros, até final do ano. A determinação vale para todos os níveis: comunitário, paroquial e diocesano.

Documento expedido pela Diocese de Colatina Crédito: Reprodução/ Diocese de Colatina

As celebrações de missa estão suspensas desde o início da pandemia. Sobre as missas, a Diocese informou que a nova determinação não tem validade. Segundo a Diocese, as celebrações devem voltar antes, mas ainda não há como estimar um prazo.

DÍZIMO VIA DEPÓSITO

No documento, o bispo também estabelece outras medidas para evitar a propagação do vírus nas paróquias. Uma delas é em relação a dízimo e ofertas, que poderão ser feitos por meio de depósito ou transferência bancária.