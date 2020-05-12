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Coronavírus no ES

Diocese de Colatina suspende encontros e retiros até 31 de dezembro

Sobre as missas, a Diocese informou que a nova determinação não tem validade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 21:08

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 21:08

Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias
Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias Crédito: Diocese de Colatina /Divulgação
A Diocese de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, divulgou um comunicado, na última sexta-feira (8), para as suas paróquias. No documento, o bispo Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias determina a suspensão de atividades, encontros, assembleias e retiros até 31 de dezembro de 2020. A medida foi tomada para conter a disseminação do novo coronavírus entre os fiéis.
De acordo com o documento, estão suspensas atividades presenciais de grupos religiosos, além de formação de ministros, até final do ano. A determinação vale para todos os níveis: comunitário, paroquial e diocesano.
Documento expedido pela Diocese de Colatina
Documento expedido pela Diocese de Colatina Crédito: Reprodução/ Diocese de Colatina
As celebrações de missa estão suspensas desde o início da pandemia. Sobre as missas, a Diocese informou que a nova determinação não tem validade. Segundo a Diocese, as celebrações devem voltar antes, mas ainda não há como estimar um prazo.

DÍZIMO VIA DEPÓSITO

No documento, o bispo também estabelece outras medidas para evitar a propagação do vírus nas paróquias. Uma delas é em relação a dízimo e ofertas, que poderão ser feitos por meio de depósito ou transferência bancária.
Além de Colatina, a diocese abrange outros 16 municípios: Aracruz, Baixo Guandu, Governador Lindenberg, Ibiraçu, Itaguaçu, Itarana, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Marilândia, Pancas, Rio Bananal, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã e Sooretama.

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