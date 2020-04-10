Missas não serão abertas e frades orientam fiéis a não irem ao Convento

Campinho do Convento da Penha vazio devido à pandemia de coronavírus Crédito: Ricardo Medeiros

Veja o comunicado, abaixo, na íntegra. A dois dias do início da Festa da Penha , a administração do Convento anunciou que as missas realizadas durante o Oitavário não serão abertas ao público. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (10), o Guardião do Convento, Frei Paulo Roberto Pereira, ainda orienta que os fiéis fiquem em casa e acompanhem o Oitavário pela internet, TV e rádios.

"Nos dias do Oitavário e da Festa, 12 a 20 de abril, ainda que o portão do Convento permaneça aberto das 08h às 12h, evite sair de casa e vir à Penha. As missas e gravações para garantir a Festa Virtual Interativa estão sendo feitas de forma restrita e não serão abertas ao público. Dessa forma seguimos a orientação das autoridades" Frei Paulo Roberto Pereira - Guardião do Convento da Penha

Confira o comunicado e as orientações na íntegra:

O cuidado e a solidariedade estão entre as virtudes que identificam os que buscam conhecer o caminho de Jesus Cristo Ressuscitado. Ao reviver o mistério da Páscoa e ao iniciar o tempo de preparação para a Festa de Nossa Senhora da Penha, os franciscanos do Convento assim orientam:

- Nestes tempos de pandemia, ficar em casa é o melhor ato de louvor a Deus e reconhecimento do dom precioso que Ele nos concede: viver e cuidar da vida;

- A Festa da Penha 2020 foi replanejada para que todos os fiéis possam vivê-la sem a necessidade de sair às ruas, vir ao Convento ou ao Parque da Prainha;

- Momentos de oração e devoção, missas e bênçãos serão oferecidos durante o tempo do Oitavário e da Festa através das plataformas digitais, da rádio e da televisão;

- Nos dias do Oitavário e da Festa, 12 a 20 de abril, ainda que o portão do Convento permaneça aberto das 08h às 12h, evite sair de casa e vir à Penha. As missas e gravações para garantir a Festa Virtual Interativa estão sendo feitas de forma restrita e não serão abertas ao público. Dessa forma seguimos a orientação das autoridades. O cidadão deve sair de casa apenas em casos de extrema necessidade. É verdade que para nós cristãos a oração e a piedade conservam valores extraordinários; da mesma forma a obediência, a caridade e o cuidado não podem faltar no rol das atitudes cristãs.

- Não se aconselha a reunião de pessoas, ainda que com reta intenção ou movidos de sincera piedade, para fazer os percursos das tradicionais romarias. Tais exercícios de devoção serão promovidos em tempo oportuno.

- O apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Vila Velha se juntará ao esforço dos organizadores da Festa para que sejam evitadas aglomerações no entorno do Convento.

Frei Paulo Roberto Pereira, ofm

Guardião do Convento da Penha.

TRANSMISSÃO ONLINE

A Festa da Penha, que é a maior celebração religiosa do Espírito Santo, vai ser realizada virtualmente devido ao surto do novo coronavírus. A programação, que começa neste domingo (12) e vai até o dia 20 de abril, poderá ser acompanhada pela internet por meio das redes sociais, além da transmissão de missas na TV Gazeta e no G1/ES.

VELA VIRTUAL

Os pedidos de intenção que geralmente são feitos nas missas também vão ser de forma digital neste ano. Os fiéis devotos de Nossa Senhora da Penha vão poder pedir orações e agradecer pelas bênçãos, por meio de um formulário on-line . Os internautas que participarem da ação vão receber uma vela virtual que ficará acesa até o dia 20 de abril, último dia da festividade, e poderão compartilhar a imagem nas redes sociais.

Your browser does not support the audio element. Missas não serão abertas e frades orientam fiéis a não irem ao Convento

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Domingo, dia 12

12h00 - Estreia do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Estreia do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 17h00 - Abertura do Oitavário, ao vivo no G1 e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Abertura do Oitavário, ao vivo no G1 e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 18h00 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Segunda, dia 13

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

- Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta 12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha

- Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha 13h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha, seguida de atração artística católica

- Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha, seguida de atração artística católica 19h30 - Segundo dia do Oitavário - Missa ao vivo no G1 e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Segundo dia do Oitavário - Missa ao vivo no G1 e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Terça, dia 14

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

- Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta 12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha

- Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha 13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 19h30 - Terceiro dia do Oitavário - Missa ao vivo no G1 e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Terceiro dia do Oitavário - Missa ao vivo no G1 e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Quarta, dia 15

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

- Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta 12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha

- Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha 13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 19h30 - Quarto dia do Oitavário - Missa ao vivo no G1 e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Quarto dia do Oitavário - Missa ao vivo no G1 e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Quinta, dia 16

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

- Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta 12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha

- Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha 13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 19h30 - Quinto dia do Oitavário - Missa ao vivo no G1 e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Quinto dia do Oitavário - Missa ao vivo no G1 e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Sexta, dia 17

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

- Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta 12h00 - Terço Mariano no Instagram e Facebook do Convento da Penha

- Terço Mariano no Instagram e Facebook do Convento da Penha 13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 19h30 - Sexto dia do Oitavário - Missa ao vivo no G1 e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Sexto dia do Oitavário - Missa ao vivo no G1 e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Sábado, dia 18

10h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 12h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 13h00 - Continuação de exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Continuação de exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 17h00 - Sétimo dia do Oitavário - Missa ao vivo no G1 e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Sétimo dia do Oitavário - Missa ao vivo no G1 e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 20h00 - Romaria das Famílias, ao vivo no G1 e nas redes do Convento da Penha

- Romaria das Famílias, ao vivo no G1 e nas redes do Convento da Penha 22h00 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Domingo, dia 19

9h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 10h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 17h00 - Oitavo dia do Oitavário - Missa ao vivo no G1 e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

- Oitavo dia do Oitavário - Missa ao vivo no G1 e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha 18h00 - Homenagem à Romaria das Mulheres com atração artística no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha

- Homenagem à Romaria das Mulheres com atração artística no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha 19h00 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Segunda, dia 20