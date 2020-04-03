Festa da Penha completa 450 anos de história e lança selo comemorativo

Neste ano, devido a pandemia do coronavírus, a Festa da Penha ganhou um formato virtual Crédito: Acervo Rede Gazeta/Fabiano Mazzini

Neste ano, a Festa da Penha, a maior manifestação religiosa do Espírito Santo, completa 450 anos de existência. Esse é um marco que é motivo de orgulho para todos os capixabas, já que a homenagem à Virgem está associada à identidade, cultura e história do Estado. Para registrar essa data emblemática, um selo comemorativo foi criado e estará estampado nas peças da festividade.

Camisas, terços e canecas são alguns dos artigos que terão o selo comemorativo. Em uma parceria com os Correios, o selo da Festa da Penha também estará disponível como selo postal. Além disso, todas as peças de divulgação para realização da edição deste ano também vão contar com esta marca.

O selo é uma homenagem aos 450 anos que a Festa da Penha completa nesta edição Crédito: Divulgação

O símbolo foi lançado em setembro do ano passado e remete ao Santo Rosário, fiel companheiro das preces e caminhadas dos devotos e que representa a união, fé e devoção dos capixabas. Na fé cristã, o Santo Rosário é considerado a oração perfeita. Com ele, o fiel reflete sobre os mistérios de gozo, dor, glória e luz de Jesus e Maria.

Segundos os ensinamentos cristãos, a oração, em casa ou na igreja, a qualquer hora do dia, é um tempo de paz e serenidade, que distrai das preocupações diárias. É um momento de intimidade com a Misericórdia Divina.