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Festival Amor e Esperança

Padre Anderson e artistas capixabas participam de festival musical da Festa da Penha

Cantores levam ao público entretenimento e mensagens de esperança em lives no Instagram da TV Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2020 às 09:36

Publicado em 10 de Abril de 2020 às 09:36

O show do Padre Anderson vai ser realizado às 18 horas do dia 20 de abril, no Instagram da TV Gazeta
O show do Padre Anderson vai ser realizado às 18 horas do dia 20 de abril, no Instagram da TV Gazeta Crédito: Divulgação/Quartel Design
Maior celebração religiosa do Espírito Santo, a Festa da Penha é  realizada virtualmente este ano. As atrações tradicionais estão mantidas, inclusive as culturais. Além da programação com diversos artistas católicos, o Festival Musical Amor e Esperança, conta com nomes capixabas de variados estilos para levar as mensagens positivas de suas canções, tão importantes para este momento de pandemia do novo coronavírus.
Um dos destaques do festival é o Padre Anderson, que marca presença às 18 horas da segunda-feira (20) na transmissão, que ocorrerá pelo Instagram da TV Gazeta. Mais tarde, às 19 horas, nesta mesma data, na última noite de apresentações, o palco virtual será tomado por Alemão do Forró.
O público poderá conferir os shows de Amaro Lima (no domingo, dia 12), Fred Nery (do Macucos, na segunda, dia 13), Diego Lyra (do Kalifa, na terça, dia 14), Banda 522 (na quarta, dia 15), Felipe Azevedo (do Like a Boss Blues Band, na quinta, dia 16), Renato Casanova (do Casaca, na sexta, dia 17), Marcelo Ribeiro (no sábado, dia 18) e Flavia Mendonça (no domingo, dia 19).
"Criamos o festival devido à necessidade de oferecer ao público fiel da Festa de Nossa Senhora da Penha uma experiência similar ao que sempre aconteceu: introduzir shows populares à celebração religiosa. Nosso objetivo é manter o espírito do evento e, neste momento, também motivar as pessoas a ficarem em casa e terem entretenimento."
Renan Effgen Faé - Gerente de Rádios da Rede Gazeta e um dos organizadores do festival
Para o gerente de Entretenimento da TV Gazeta, César Fernandes, que também está envolvido com a organização do festival, amor e esperança é fundamental neste período.
"Ter um momento como esse, de entretenimento, lazer, cultura e bons sentimentos, vai ajudar a levantar nossa autoestima e cuidar de nossos corações. A música carrega mensagens, acalma, diverte... Ter esse Festival dentro da programação da Festa da Penha será um presente para todos nós."
César Fernandes - Gerente de entretenimento da TV Gazeta

Confira a programação

Festival Amor e Esperança - transmissão pelo Instagram da TV Gazeta
Domingo (12), às 18h: show com Amaro Lima
Segunda (13), às 20h30: show com Fred Nery (Macucos)
Terça (14),às 20h30: show com Diego Lyra (Kalifa)
Quarta (15), às 20h30: show com a Banda 522
Quinta (16), às 20h30: show com Felipe Azevedo (Like a Boss Blues Band)
Sexta (17), às 20h30: show com Renato Casanova (Casaca)
Sábado (18), às 22h: show com Marcelo Ribeiro
Domingo (19), às 19h: show com Flavia Mendonça
Segunda (20):  às 18h, show com Padre Anderson e, às 19 horas, show com Alemão do Forró

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