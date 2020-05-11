Covid-19 no ES: previsão mantém pico em maio e número elevado em junho

O secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que os casos do novo coronavírus no Espírito Santo devem atingir o pico neste mês de maio e que junho deve começar com números ainda elevados da doença. As previsões foram divulgadas durante uma entrevista concedida na tarde desta segunda-feira (11).
Tal cenário caminha para confirmar o que havia sido anunciado anteriormente: de que a curva da Covid-19 chegaria ao estágio mais crítico no Estado entre a segunda quinzena de abril e a primeira quinzena de maio. Atualmente, os números relativos à doença continuam em fase de aceleração.
"É necessário acompanhar a curva da doença ao longo desse mês, com foco nos casos ativos dos últimos 14 dias. Com base nesse retrospecto e nas nossas análises, o pico deve ser em maio; e o mês de junho deve chegar com um número importante de casos"
Também de acordo com o secretário, o Espírito Santo ainda não atingiu o chamado platô. Os números nos mostram que nós não estamos estabilizados na expansão dos casos. Ainda assim, esperamos que maio confirme as nossas primeiras projeções, feitas em fevereiro, com o pico acontecendo neste mês, afirmou.
Nesse contexto, Nésio Fernandes ressaltou que cerca de 70% das unidades de terapia intensiva (UTI) já estão ocupadas e que um estudo da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) apontou a necessidade de mais leitos de enfermaria para as próximas semanas. O secretário também reafirmou a importância do isolamento social para conter o avanço da Covid-19 no Estado.