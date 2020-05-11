Coletiva de imprensa com o secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes e com o subsecretário de vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin Crédito: Divulgação | Sesa

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: risco de contágio no interior do ES deve aumentar, diz Sesa

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (11), que é esperado, já para a próxima semana, que cidades de todas as regiões do Estado passem a figurar na lista de áreas de risco moderado ou alto risco para a Covid-19, no Mapa de Gestão do Risco. A projeção leva em consideração o avanço da doença no Espírito Santo. Em função disso, foi ressaltada a necessidade da adoção de um novo comportamento por parte de municípios do interior . O subsecretário de vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin, também participou da coletiva.

Segundo Fernandes, os municípios precisam se preparar para "um novo normal". "Os atores desses municípios devem se preparar para um novo normal, uma nova forma de se estruturar. É possível que ao longo de maio nós tenhamos, em todas as regiões, municípios que possam entrar no mesmo grau de risco que hoje se encontra a Grande Vitória", afirmou.

Dentre as medidas que devem ser adotadas pelos municípios do interior, segundo o secretário, estão a entrega em domicílio, as vendas por telefone e pela internet. "Não há possibilidade de admitir que esses municípios não caminhem para ter modificações nas próximas semanas. Fazemos um pedido para que todos os comerciantes, advogados, contadores, Ongs, preparem condições para uma nova forma de atuação nos seus municípios nas próximas semanas", reforçou.

FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO EM CIDADES COM MAIS RISCO DE COVID-19

Foi iniciada às 10 horas desta segunda-feira (11) a implementação do Plano de Convivência, que permite a abertura gradual e alternada dos estabelecimentos comerciais de rua em municípios da Grande Vitória, Fundão e Santa Teresa, considerados de alto risco para a Covid-19 no Espírito Santo. O objetivo, segundo o governo do Estado, é dar continuidade ao isolamento social com responsabilização individual e não contar apenas com a contribuição do comércio fechado na tentativa de impedir a disseminação do novo coronavírus. Porém, se os casos aumentarem, o Estado afirma que pode retroceder nas medidas.

De acordo com a Portaria nº 080-R, publicada em edição extra do Diário Oficial de sábado (9), as primeiras lojas a serem reabertas são as de produtos de consumo não pessoal  que só podem funcionar nos dias ímpares do calendário.

Tais lojas são as de eletrodomésticos e eletrônicos, materiais de construção, lojas de venda de peças automotivas, lojas de venda de veículos automotores, móveis, colchões, cama, mesa e banho, artigos de festas e decoração, artigos de informática, entre outras.

Já as lojas de produtos de consumo pessoal, como vestuário, calçados, cosméticos, perfumarias e similares somente podem funcionar nos dias pares do calendário. Ainda segundo o decreto, caso uma loja associe comercialização de produtos de consumo pessoal e não pessoal, ela deverá adotar um critério de predominância para o estabelecimento dos dias de funcionamento, se em dias ímpares ou pares.

As lojas só podem funcionar das 10h às 16h  fora desse horário o funcionamento será apenas por delivery ou drive thru e é obrigatório o uso de máscaras em todos os lugares  o não cumprimento pode render multa de até R$ 5,2 mil.

Também é preciso limitar a entrada de clientes a proporção de um cliente por cada 10m² de área de loja. Em caso de filas para a entrada nas lojas ou nos caixas o comerciante deverá utilizar faixas ou marcações para limitar a distância mínima de 1,5m entre clientes.

Restaurantes podem efetuar o atendimento presencial de segunda à sexta-feira das 10h às 16h, não podendo funcionar aos fins de semana. Continuam permitidas a abertura de farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás e água, supermercados, hortifrútis, padarias, lojas de cuidados de animais, e oficinas de automóveis e bicicletas.