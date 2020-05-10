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Coronavírus

Apenas 3 cidades do Sul do ES não têm casos confirmados de Covid-19

Segundo o governo estadual, sete municípios da região estão classificados como risco moderado e 20 como risco baixo para contaminação do novo coronavírus. Nenhuma cidade está no risco alto.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2020 às 16:03

Publicado em 10 de Maio de 2020 às 16:03

Atílio Vivácqua, no Sul do Estado
Atílio Vivácqua, no Sul do Estado é um dos municípios que não registrou caso confirmado de coronavírus Crédito: Divulgação/PMAV
Dos 27 municípios da Região Sul do Espírito Santo, apenas três não registraram nenhum caso confirmado da Covid-19. São eles, Ibatiba, Dores do Rio Preto e Atílio Vivácqua. Nas outras 24 cidades, 285 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. Os dados são deste domingo (10), divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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Seis municípios passam de 20 casos confirmados cada. O maior número de pacientes é de Marataízes, com 59 confirmações; em seguida, está Cachoeiro de Itapemirim, com 34; Presidente Kennedy, com 24; Alfredo Chaves e Anchieta vêm na sequência, com 23 casos cada, e Piúma, com 20. A região também já registrou sete óbitos, sendo dois em Presidente Kennedy, um em Marataízes, um em Piúma, um em Castelo, um em Iúna e um em Alfredo Chaves.
Ainda segundo os números divulgados pela Sesa, dos 285 casos confirmados, 105 estão curados, resultando em 180 pessoas ainda em tratamento hospitalar ou em isolamento domiciliar.

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EVOLUÇÃO DOS CASOS

O primeiro caso de Covid-19 confirmado no Sul do Estado foi no mês de março. No início do mês de abril, eram seis confirmações. No dia 23 de abril, a região atingiu a marca de 100 pacientes contaminados, saltando para 202 no começo do mês de maio e atingindo, neste domingo (10), o total de 285.

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No Mapa de Gestão de Risco elaborado pelo governo estadual, que atualiza as informações semanalmente levando em consideração a ocupação dos leitos no Estado e a quantidade de casos por habitantes, a Região Sul do Espírito Santo não tem nenhum município classificado como risco alto para contaminação do novo coronavírus.
A cidade de Alfredo Chaves já esteve nesta posição, de alto risco, mas foi colocada no risco moderado após a atualização do coeficiente de incidência de casos do Espírito Santo, que agora é 95 pessoas por 100 mil habitantes, e a taxa de ocupação dos leitos, que está em 65%.
Além de Alfredo Chaves, outros seis municípios  Marataízes, Anchieta, Piúma, Bom Jesus do Norte, Presidente Kennedy e São José do Calçado  estão classificados como risco moderado. Os outros 20 são de risco baixo para contaminação do novo coronavírus.

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Confira os números na região Sul do ES:

  • Marataízes: 59 casos confirmados (8 curados - 1 óbito)
  • Cachoeiro de Itapemirim: 34 casos confirmados (13 curados)
  • Presidente Kennedy: 24 casos confirmados (6 curados - 2 óbitos)
  • Alfredo Chaves: 23 casos confirmados (14 curados - 1 óbito)
  • Anchieta: 23 casos confirmados (7 curados)
  • Piúma: 20 casos confirmados (7 curados - 1 óbito)
  • Guaçuí: 16 casos confirmados (10 curados)
  • Mimoso do Sul: 13 casos confirmados (1 curado)
  • Bom Jesus do Norte: 12 casos confirmados (10 curados)
  • Itapemirim: 11 casos confirmados (3 curados)
  • Castelo: 10 casos confirmados (7 curados - 1 óbito)
  • São José do Calçado: 10 casos confirmados (3 curados)
  • Rio Novo do Sul: 5 casos confirmados (4 curados)
  • Iconha: 4 casos confirmados (1 curado)
  • Alegre: 3 casos confirmados (3 curados)
  • Apiacá: 3 casos confirmados (3 curados)
  • Irupi: 3 casos confirmados (1 curado)
  • Muniz Freire: 3 casos confirmados (1 curado)
  • Iúna: 2 casos confirmados (1 óbito)
  • Jerônimo Monteiro: 2 casos confirmados (2 curados)
  • Vargem Alta: 2 casos confirmados
  • Divino de São Lourenço: 1 caso confirmado
  • Ibitirama: 1 caso confirmado (1 curado)
  • Muqui: 1 caso confirmado

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