Apenas 3 cidades do Sul do ES não têm casos confirmados de Covid-19

Atílio Vivácqua, no Sul do Estado é um dos municípios que não registrou caso confirmado de coronavírus Crédito: Divulgação/PMAV

Seis municípios passam de 20 casos confirmados cada. O maior número de pacientes é de Marataízes, com 59 confirmações; em seguida, está Cachoeiro de Itapemirim, com 34; Presidente Kennedy, com 24; Alfredo Chaves e Anchieta vêm na sequência, com 23 casos cada, e Piúma, com 20. A região também já registrou sete óbitos, sendo dois em Presidente Kennedy, um em Marataízes, um em Piúma, um em Castelo, um em Iúna e um em Alfredo Chaves.

Ainda segundo os números divulgados pela Sesa, dos 285 casos confirmados, 105 estão curados, resultando em 180 pessoas ainda em tratamento hospitalar ou em isolamento domiciliar.

EVOLUÇÃO DOS CASOS

O primeiro caso de Covid-19 confirmado no Sul do Estado foi no mês de março. No início do mês de abril, eram seis confirmações. No dia 23 de abril, a região atingiu a marca de 100 pacientes contaminados, saltando para 202 no começo do mês de maio e atingindo, neste domingo (10), o total de 285.

REGIÃO TEM MUNICÍPIOS COM RISCO BAIXO E MODERADO PARA CONTAMINAÇÃO DA COVID-19

No Mapa de Gestão de Risco elaborado pelo governo estadual, que atualiza as informações semanalmente levando em consideração a ocupação dos leitos no Estado e a quantidade de casos por habitantes, a Região Sul do Espírito Santo não tem nenhum município classificado como risco alto para contaminação do novo coronavírus.

A cidade de Alfredo Chaves já esteve nesta posição, de alto risco, mas foi colocada no risco moderado após a atualização do coeficiente de incidência de casos do Espírito Santo, que agora é 95 pessoas por 100 mil habitantes, e a taxa de ocupação dos leitos, que está em 65%.

Além de Alfredo Chaves, outros seis municípios  Marataízes, Anchieta, Piúma, Bom Jesus do Norte, Presidente Kennedy e São José do Calçado  estão classificados como risco moderado. Os outros 20 são de risco baixo para contaminação do novo coronavírus.

Confira os números na região Sul do ES: