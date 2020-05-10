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Crise de saúde

Brasil chega a 10 mil mortes por coronavírus

Houve 730 novos registros de óbitos causados pela doença nas últimas 24 horas, o número total de mortes confirmadas oficialmente é de 10.627.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2020 às 23:04

Publicado em 09 de Maio de 2020 às 23:04

Movimentação no Cemitério Vila Formosa (SP) com abertura de novas covas devido a pandemia do novo coronavirus (covid-19)
Movimentação no Cemitério Vila Formosa (SP) com abertura de novas covas devido a pandemia do novo coronavirus (covid-19) Crédito: SUAMY BEYDOUN
O Brasil ultrapassou a marca de 10 mil mortos pela Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados neste sábado (9). Com 730 novos registros de óbitos causados pela doença nas últimas 24 horas, o número total de mortes confirmadas oficialmente é de 10.627.
O país é o sexto em número de mortes no mundo todo, de acordo com a plataforma da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, que faz o acompanhamento dos da pandemia.
Os casos de infectados pelo novo coronavírus no Brasil somam 155.939. Neste sábado, foram incluídos mais 10.611 novos registros a essa lista.

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Os novos óbitos anunciados, porém, não necessariamente ocorreram nas últimas 24 horas - há um intervalo de tempo entre o registro do óbitos e a confirmação da infecção por coronavírus.
O número de mortes divulgado na sexta (8) foi o último recode diário do país - 751 óbitos registrados em 24 horas. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro fez ironias sobre a realização de um churrasco no Palácio da Alvorada neste sábado (9) e chegou a falar em 3.000 convidados.
De acordo com aliados do presidente ouvidos reservadamente, ele decidiu cancelar o convite que havia sido feito a ministros e outros integrantes do governo. A repercussão negativiva teria pesado em sua decisão.

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Até o dia 7 de maio, pelo menos 4 estados registravam ocupação dos leitos de UTI maior do que 90%: Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará e Roraima. São Luís e Belém também registram uso da capacidade das UTIs superior a 90%.
Os números da pandemia no Brasil levaram o Congresso Nacional a decretar luto de três dias.
Pelo ato assinado pelos presidentes do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), "ficam proibidas quaisquer celebrações, comemorações ou festividades, no âmbito do Congresso Nacional, enquanto durar o luto".

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Em São Paulo, estado com os piores números da doença, o governador João Doria prorrogou a quarentena obrigatória até o dia 31 de maio. Prefeitos do interior do estado se opuseram à decisão. O prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB), foi à Justiça para tentar reabrir o comércio nas últimas semanas e classificou a decisão como decepcionante.
Em Santa Catarina, onde o comércio é reaberto progressivamente em algumas cidades desde o começo de abril, o número de infectados cresceu 173% no primeiro mês de flexibilização.
Segundo especialistas, os números reais no Brasil devem ser maiores, já que há baixa oferta de testes no país e subnotificação.

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