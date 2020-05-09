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"Blitz do bem"

Coronavírus: Serra terá barreira sanitária itinerante pela cidade

Diferentemente das demais, localizadas em pontos específicos, a instalação chamada de 'Blitz do bem' irá percorrer os bairros da cidade com propósito de verificação do estado de saúde e orientação da população
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2020 às 12:52

Publicado em 09 de Maio de 2020 às 12:52

Túnel de desinfecção foi instalado nas UPA's e Terminais de Serra
Túnel de desinfecção é uma das ferramentas que serão usadas durante a "Blitz do bem" Crédito: Divulgação / Prefeitura da Serra
Coronavírus: Serra terá barreira sanitária itinerante pela cidade
Com o objetivo de conter a pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura da Serra irá desenvolver uma espécie de barreira sanitária a partir da próxima semana. Diferentemente das demais, localizadas em pontos específicos, a instalação chamada de "Blitz do bem" irá percorrer os bairros da cidade com propósito de verificação do estado de saúde e orientação da população.

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Segundo informações repassadas pelo prefeito do município, Audifax Barcelos, em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, da Rádio CBN Vitória, já se sabe qual será o primeiro bairro da Serra a receber o serviço.
"Pretendemos começar em Cidade Pomar. Terá o túnel, verificação do estado de saúde, kit de higienização, distribuição de máscaras. Estamos chamando de "Blitz do bem". Vamos fechar os bairros com essas ações", disse o prefeito.
De acordo com a prefeitura do município, após passar pelo primeiro destino, a "Blitz do bem" deve chegar a Feu Rosa e Vila Nova de Colares.

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O prefeito ainda explicou que a barreira sanitária não será fixa e que há uma expectativa de visitar cerca de 30 bairros ainda no mês de maio.  A data específica para o início da ação não foi informada.
A promessa é passar por todos os bairros da Serra com o túnel de desinfecção, acompanhado por uma equipe que irá aferir a temperatura da população e distribuirá kits de higiene com máscaras.
Serão entregues, por voluntários e agentes de saúde, cerca de 300 mil máscaras e 750 mil kits de higiene.

CORONAVÍRUS NO ES:

Até a tarde desta sexta-feira (8), segundo informações do Painel Covid-19, do governo do Estado, o Espírito Santo registrava 165 óbitos e 4.242 casos confirmados. Ainda de acordo com os dados, a Serra tem 836 casos confirmados e 54 mortes, com uma letalidade de 6,46%. O município tem o maior número de mortes provocadas pela Covid-19 no ES e é o segundo no ranking de pacientes curados, com 321.

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