Túnel de desinfecção é uma das ferramentas que serão usadas durante a "Blitz do bem" Crédito: Divulgação / Prefeitura da Serra

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: Serra terá barreira sanitária itinerante pela cidade

Com o objetivo de conter a pandemia do novo coronavírus , a Prefeitura da Serra irá desenvolver uma espécie de barreira sanitária a partir da próxima semana. Diferentemente das demais, localizadas em pontos específicos, a instalação chamada de "Blitz do bem" irá percorrer os bairros da cidade com propósito de verificação do estado de saúde e orientação da população.

Segundo informações repassadas pelo prefeito do município, Audifax Barcelos , em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, da Rádio CBN Vitória , já se sabe qual será o primeiro bairro da Serra a receber o serviço.

"Pretendemos começar em Cidade Pomar. Terá o túnel, verificação do estado de saúde, kit de higienização, distribuição de máscaras. Estamos chamando de "Blitz do bem". Vamos fechar os bairros com essas ações", disse o prefeito.

De acordo com a prefeitura do município, após passar pelo primeiro destino, a "Blitz do bem" deve chegar a Feu Rosa e Vila Nova de Colares.

O prefeito ainda explicou que a barreira sanitária não será fixa e que há uma expectativa de visitar cerca de 30 bairros ainda no mês de maio. A data específica para o início da ação não foi informada.

A promessa é passar por todos os bairros da Serra com o túnel de desinfecção, acompanhado por uma equipe que irá aferir a temperatura da população e distribuirá kits de higiene com máscaras.

Serão entregues, por voluntários e agentes de saúde, cerca de 300 mil máscaras e 750 mil kits de higiene.

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