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Covid-19

Coronavírus no ES: Santa Teresa entra na lista de cidades com risco alto

O município da região Serrana do Estado teve um aumento no número de casos nos últimos dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 20:08

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 20:08

Rua de Lazer, em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação
O município de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, foi incluído no grupo de cidades com risco alto para contaminação do novo coronavírus, de acordo com o Mapa de Gestão de Risco do Governo do Espírito Santo. O anúncio foi feito pelo Governador Renato Casagrande (PSB), em entrevista coletiva na noite desta sexta-feira (8). 
A cidade devera adotar novas medidas qualificadas no combate ao coronavírus a partir da próxima segunda-feira (11). Entre as novas medidas, está o funcionamento do comércio em dias alternados. Antes o comércio poderia funcionar sem a restrição no município. 

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O Mapa de Gestão de risco é revisado semanalmente com os dados atualizados da Secretaria da Saúde (Sesa).

CORONAVÍRUS EM SANTA TERESA

De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, na tarde desta sexta-feira (8), Santa Teresa contabiliza 42 casos confirmados do novo coronavírus. Destes, nove pacientes são considerados curados da doença, dois  estão hospitalizados, e um óbito foi registrado. Os demais contaminados estão em isolamento domiciliar.

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