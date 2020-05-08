Coronavírus no ES: Santa Teresa entra na lista de cidades com risco alto

O município de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, foi incluído no grupo de cidades com risco alto para contaminação do novo coronavírus, de acordo com o Mapa de Gestão de Risco do Governo do Espírito Santo. O anúncio foi feito pelo Governador Renato Casagrande (PSB), em entrevista coletiva na noite desta sexta-feira (8).
A cidade devera adotar novas medidas qualificadas no combate ao coronavírus a partir da próxima segunda-feira (11). Entre as novas medidas, está o funcionamento do comércio em dias alternados. Antes o comércio poderia funcionar sem a restrição no município.
O Mapa de Gestão de risco é revisado semanalmente com os dados atualizados da Secretaria da Saúde (Sesa).
CORONAVÍRUS EM SANTA TERESA
De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, na tarde desta sexta-feira (8), Santa Teresa contabiliza 42 casos confirmados do novo coronavírus. Destes, nove pacientes são considerados curados da doença, dois estão hospitalizados, e um óbito foi registrado. Os demais contaminados estão em isolamento domiciliar.