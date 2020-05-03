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Mesmo com barreira sanitária

Turistas aparecem em Santa Teresa, no ES, e moradores reclamam

Mesmo com a implantação de barreiras sanitárias em três locais da cidade, movimentação de turistas chamou a atenção de moradores. Secretária de Turismo diz que hora 'não é para passeios'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2020 às 18:41

Publicado em 03 de Maio de 2020 às 18:41

Santa Teresa: restaurantes e bares na rua de lazer funcionaram em horário restrito
Santa Teresa: restaurantes  na rua do lazer funcionaram em horário restrito no final de semana Crédito: Reprodução/Redes sociais
A movimentação de turistas em Santa Teresa, região serrana do Espírito Santo, no feriadão do Dia do Trabalho incomodou alguns moradores da cidade. A prefeitura montou três barreiras sanitárias nos acessos à região, para tentar conter a entrada de pessoas com sintomas de Covid-19. Mesmo assim, restaurantes no centro histórico da cidade receberam um bom número de clientes.
Nas páginas da prefeitura nas redes sociais, internautas cobraram uma atuação mais dura. Santa Teresa é uma das cidades consideradas pelo governo do Estado com risco entre moderado e baixo para contaminação. Por isso, lojas e restaurantes da região foram liberados para abrir, ainda que tenham que manter até 50% da capacidade de ocupação. O atendimento presencial aos clientes foi permitido apenas de 10h às 16h. Após esse horário os restaurantes só podem atuar com delivery.
"Do que adianta a gente fazer nossa parte ficando dentro de casa se a cidade está aberta para turistas que vêm de todos os lugares, inclusive das cidades onde tem mais casos de coronavírus?", escreveu uma moradora.

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No último sábado (2), servidores montaram tendas de informação e entregaram máscaras a quem circulava no centro histórico da cidade sem a proteção. Turistas que entravam na cidade também eram questionados se apresentavam algum sintoma de Covid-19.
A secretária municipal de Turismo, Eliana Litke, disse que houve, de fato, uma movimentação na cidade acima do que seria ideal para um momento de pandemia. Ela afirma que o município tem adotado as medidas necessárias, mas ainda falta uma sensibilização maior por parte das pessoas.
"O que podemos fazer, como fechar os espaços públicos e museus para evitar aglomeração, nós fizemos. Ainda não há uma conscientização das pessoas para evitar sair de casa. Não estamos em época de passeios, estamos em uma crise mundial, o momento é de respeitar não só a nossa casa, como os lugares que amamos também. Pedimos para que os turistas voltem em um momento mais propício, quando pudermos atendê-los melhor", afirmou.

RUA DO LAZER

A tradicional Rua do Lazer da cidade teve algumas pessoas sendo servidas em mesas colocadas do lado de fora, ainda que tenham sido posicionadas distantes umas das outras. Segundo o presidente da Associação de Associação Turística e Cultural de Santa Teresa, Thiago Roldi, o município recebeu cerca de 10% do movimento que seria considerado normal para um feriado, em um cenário sem as restrições implantadas por conta da pandemia.
"A ocupação dos hotéis e pousadas foi baixíssima, não teve vida noturna à noite, já que os comércios foram fechados e ainda teve o medo das pessoas de sair de casa. Por isso, achamos que o movimento foi bem pequeno. Ainda assim, colocamos as mesas distantes e orientamos as pessoas, oferecemos  álcool em gel e atendemos com máscaras nossos clientes", explica.
Acumulando prejuízos por conta do fluxo menor de turistas, os bares e restaurantes estudam novos eventos, como um festival de delivery, caso o número de contágios diminuir e as pousadas e hotéis voltarem a ter pelo menos 50% de ocupação. "É algo que estamos pensando, mas acho que vai ser lá para a frente, daqui umas três semanas. O momento agora, realmente, é de se ter cautela", analisa.

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