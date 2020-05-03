Turistas aparecem em Santa Teresa, no ES, e moradores reclamam

Santa Teresa: restaurantes na rua do lazer funcionaram em horário restrito no final de semana Crédito: Reprodução/Redes sociais

Nas páginas da prefeitura nas redes sociais, internautas cobraram uma atuação mais dura. Santa Teresa é uma das cidades consideradas pelo governo do Estado com risco entre moderado e baixo para contaminação. Por isso, lojas e restaurantes da região foram liberados para abrir, ainda que tenham que manter até 50% da capacidade de ocupação. O atendimento presencial aos clientes foi permitido apenas de 10h às 16h. Após esse horário os restaurantes só podem atuar com delivery.

"Do que adianta a gente fazer nossa parte ficando dentro de casa se a cidade está aberta para turistas que vêm de todos os lugares, inclusive das cidades onde tem mais casos de coronavírus?", escreveu uma moradora.

No último sábado (2), servidores montaram tendas de informação e entregaram máscaras a quem circulava no centro histórico da cidade sem a proteção. Turistas que entravam na cidade também eram questionados se apresentavam algum sintoma de Covid-19.

A secretária municipal de Turismo, Eliana Litke, disse que houve, de fato, uma movimentação na cidade acima do que seria ideal para um momento de pandemia. Ela afirma que o município tem adotado as medidas necessárias, mas ainda falta uma sensibilização maior por parte das pessoas.

"O que podemos fazer, como fechar os espaços públicos e museus para evitar aglomeração, nós fizemos. Ainda não há uma conscientização das pessoas para evitar sair de casa. Não estamos em época de passeios, estamos em uma crise mundial, o momento é de respeitar não só a nossa casa, como os lugares que amamos também. Pedimos para que os turistas voltem em um momento mais propício, quando pudermos atendê-los melhor", afirmou.

RUA DO LAZER

A tradicional Rua do Lazer da cidade teve algumas pessoas sendo servidas em mesas colocadas do lado de fora, ainda que tenham sido posicionadas distantes umas das outras. Segundo o presidente da Associação de Associação Turística e Cultural de Santa Teresa, Thiago Roldi, o município recebeu cerca de 10% do movimento que seria considerado normal para um feriado, em um cenário sem as restrições implantadas por conta da pandemia.

"A ocupação dos hotéis e pousadas foi baixíssima, não teve vida noturna à noite, já que os comércios foram fechados e ainda teve o medo das pessoas de sair de casa. Por isso, achamos que o movimento foi bem pequeno. Ainda assim, colocamos as mesas distantes e orientamos as pessoas, oferecemos álcool em gel e atendemos com máscaras nossos clientes", explica.