Barreira sanitária no acesso ao município de Santa Teresa Crédito: Prefeitura de Santa Teresa

Um dos principais destinos turísticos do interior capixaba, o município de Santa Teresa, na Região Serrana, está preocupado com a movimentação de visitantes neste feriado. A prefeitura teme que a circulação de turistas propague ainda mais o novo coronavírus na cidade, já que, nos últimos dias, foi registrado um aumento no número de casos confirmados da doença.

Your browser does not support the audio element. Santa Teresa instala barreiras sanitárias para controlar acesso de turistas

Para tentar conter a entrada de pessoas com sintomas compatíveis com a Covid-19, a prefeitura instalou barreiras sanitárias nos acessos do município. Além disso, quem transitar sem máscara pelo Centro da cidade está recebendo a proteção.

De acordo com a prefeitura, três barreiras sanitárias foram instaladas nos principais acessos. Os pontos de controle começaram a operar na quinta-feira (30) e devem estender o funcionamento durante o feriado prolongado. Nesses locais, profissionais estão abordando os motoristas e orientando quanto as medidas de prevenção à doença.

A entrada de visitantes não é proibida, estamos fazendo uma conscientização das pessoas para usarem máscaras se forem transitar pela cidade. Além disso, estamos orientando quanto a outras medidas de prevenção à doença, explicou a secretária municipal de turismo Eliana Litke.

Além das barreiras sanitárias nos acessos ao município, a prefeitura instalou um ponto de orientação na Rua do Lazer, principal área turística da cidade. No espaço, os visitantes que passam pelo local estão recebendo orientações, e aqueles que estão sem máscaras recebem a proteção, que é obrigatória nas vias de Santa Teresa.

Máscaras estão sendo distribuídas na tradicional Rua do Lazer Crédito: Prefeitura de Santa Teresa

BARREIRAS REGISTRARAM A ENTRADA DE 5 MIL PESSOAS NO ÚLTIMO FERIADO PROLONGADO

De acordo com a Secretaria de Turismo de Santa Teresa, no último feriado prolongado, que foi entre os dias 17 e 21 de abril, um sistema de barreiras sanitárias também funcionou. Na ocasião, as equipes que trabalharam nesses locais registraram a entrada de 2.350 veículos de visitantes na cidade, totalizando quase 5 mil pessoas. Esses números preocupam a secretária.

Entendemos que o turismo é um setor muito importante para o município, mas o momento é de respeitar o isolamento social. Então, com esses números, nós reforçamos as ações durante esse feriado, explicou Litke.

Barreira sanitária em Santa Teresa Crédito: Prefeitura de Santa Teresa

CORONAVÍRUS EM SANTA TERESA

De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Santa Teresa, no final da tarde de quinta-feira (30), o município registra 16 casos confirmados do novo coronavírus. Desses, quatro casos já são considerados curados. Outros 10 estão em isolamento domiciliar, e dois pacientes estão hospitalizados.