Coronavírus: ES tem 170 novos casos e sete mortes confirmadas em 24 horas

Coronavírus Crédito: Divulgação

As informações oficiais foram divulgadas no Painel Covid-19, da própria Sesa, onde são compilados diariamente os números atualizados do novo coronavírus no território capixaba.

O número de pacientes curados também aumentou. Da sexta-feira (08) para este sábado (09), foram registrados 105 pacientes curados no Estado. No total, agora são 1607 pessoas recuperadas da doença. A taxa de letalidade é de 3,90% e o número de testes realizados para detectar a Covid-19 chegou a 19.600.

PREVENÇÃO

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.