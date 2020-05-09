Coronavírus: ES tem 170 novos casos e sete mortes confirmadas em 24 horas

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) atualizou os dados relacionados ao novo coronavírus no Espírito Santo neste sábado (09). Nas últimas 24 horas, foram registrados 170 novos casos confirmados e sete mortes pela doença. No total, o Estado já soma 4.412 casos e 172 óbitos por Covid-19.
As informações oficiais foram divulgadas no Painel Covid-19, da própria Sesa, onde são compilados diariamente os números atualizados do novo coronavírus no território capixaba.
O número de pacientes curados também aumentou. Da sexta-feira (08) para este sábado (09), foram registrados 105 pacientes curados no Estado. No total, agora são 1607 pessoas recuperadas da doença. A taxa de letalidade é de 3,90% e o número de testes realizados para detectar a Covid-19 chegou a 19.600.
PREVENÇÃO
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.