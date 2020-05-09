Vila Velha ultrapassa marca de 1 mil casos do novo coronavírus
O município de Vila Velha ultrapassou a marca de mil casos confirmados do novo coronavírus. De acordo com a última atualização da Secretaria de Estado da Saúde nesta sábado (9), a cidade canela-verde teve 37 registros nas últimas 24 horas, e agora soma 1.015 infectados com Covid-19.
Vila Velha é o primeiro município capixaba a ultrapassar a marca de 1.000 casos do novo coronavírus. Em seguida, entre as cidades que mais têm confirmações da doença, estão Serra (872 casos), Vitória (835) e Cariacica (595 casos).
As informações constam no Painel Covid-19, da Sesa, onde são divulgados, diariamente, os dados da doença no Espírito Santo. Em todo o Estado, foram registrados 170 novos casos e sete mortes nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o Estado já soma 4.412 casos e 172 óbitos por Covid-19.
BARREIRAS PARA EVITAR CIRCULAÇÃO
Com o aumento significativo no número de casos, a prefeitura de Vila Velha está adotando medidas para reduzir a circulação de pessoas nas ruas e avenidas da cidade, principalmente na orla das praias do município, além das já determinadas pelo governo estadual.
Nesta sexta-feira (8), barreiras de concreto foram instaladas em quatro locais de grande movimentação nos calçadões para inibir a movimentação de moradores e tentar reduzir a transmissão do vírus.