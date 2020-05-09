Vila Velha ultrapassa marca de 1 mil casos do novo coronavírus

Movimentação de pessoas na orla de Vila Velha durante a pandemia do novo coronavírus

Vila Velha é o primeiro município capixaba a ultrapassar a marca de 1.000 casos do novo coronavírus. Em seguida, entre as cidades que mais têm confirmações da doença, estão Serra (872 casos), Vitória (835) e Cariacica (595 casos).

Com o aumento significativo no número de casos, a prefeitura de Vila Velha está adotando medidas para reduzir a circulação de pessoas nas ruas e avenidas da cidade, principalmente na orla das praias do município, além das já determinadas pelo governo estadual.