Casos confirmados de coronavírus ultrapassam marca de 4 milhões no mundo

Os Estados Unidos é o país onde a Covid-19 mais fez vítimas até o momento

Em relação aos óbitos, a maior economia do mundo é seguida pelo Reino Unido, com 31.241 mortes, e pela Itália, que registrou um total de 30.201 vítimas fatais. O Brasil aparece na sexta posição do ranking, abaixo ainda da Espanha, com 26.478 mortes, e da França, que teve 26.230 óbitos.

De acordo com os dados compilados pela Worldometers, o País tem 147.003 casos confirmados, 59.297 pessoas recuperadas e um número de mortes que supera a marca de 10 mil, para 10.037. Os últimos números divulgados pelo Ministério da Saúde, ontem, mostraram que o País tinha 145.328 mil casos, com 9.897 mortes por covid-19, sendo 751 registradas em 24 horas, um novo recorde diário.