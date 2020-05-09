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Pandemia

Casos confirmados de coronavírus ultrapassam marca de 4 milhões no mundo

Os Estados Unidos ocupam a primeira posição no mundo em relação ao número de mortos que, segundo a plataforma Worldometers, atinge 78,7 mil até o momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2020 às 12:46

Publicado em 09 de Maio de 2020 às 12:46

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em todo o mundo ultrapassou a marca de 4 milhões, de acordo com levantamento da plataforma de compilação de dados Worldometers. Os dados atualizados apontam para um total de 4,042 milhões de casos confirmados, com mais de 1,4 milhão de recuperados e o número de vítimas fatais pela covid-19 chegando a 276.945.
Equipes trabalham na preparação para abrir um hospital de emergência com 68 leitos especialmente equipado com uma unidade respiratória no Central Park, em Nova York. 31/03/2020 - Foto: MARY ALTAFFER/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Os Estados Unidos é o país onde a Covid-19 mais fez vítimas até o momento Crédito: MARY ALTAFFER
Os Estados Unidos ocupam a primeira posição no mundo em relação ao número de mortos que, segundo a plataforma, atinge 78,7 mil até o momento. O país tem também o maior número de pessoas infectadas, 1,32 milhão, o que é mais de 1 milhão superior ao registrado no segundo país com maior número de casos, a Espanha.
Em relação aos óbitos, a maior economia do mundo é seguida pelo Reino Unido, com 31.241 mortes, e pela Itália, que registrou um total de 30.201 vítimas fatais. O Brasil aparece na sexta posição do ranking, abaixo ainda da Espanha, com 26.478 mortes, e da França, que teve 26.230 óbitos.

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De acordo com os dados compilados pela Worldometers, o País tem 147.003 casos confirmados, 59.297 pessoas recuperadas e um número de mortes que supera a marca de 10 mil, para 10.037. Os últimos números divulgados pelo Ministério da Saúde, ontem, mostraram que o País tinha 145.328 mil casos, com 9.897 mortes por covid-19, sendo 751 registradas em 24 horas, um novo recorde diário.

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