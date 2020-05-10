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Pandemia

Coronavírus no ES: Cachoeiro define novas regras para velórios

Tempo máximo será de duas horas e com limite de cinco pessoas durante cerimônia e sepultamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2020 às 17:02

Publicado em 10 de Maio de 2020 às 17:02

Cachoeiro define novas regras para velórios
Cachoeiro define novas regras para velórios Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Divulgação
A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, divulgou novas medidas para a realização de velórios em toda a cidade durante a pandemia do novo coronavírus. As regras valem para cemitérios públicos ou privados.
A portaria com todas as definições será publicada no Diário Oficial do município nesta segunda-feira (11), mas a prefeitura já adiantou que terá limite de horário e de público durante os velórios para o caso de pessoas não qualificadas, como suspeitos de Covid-19.

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O número máximo de pessoas permitidas será cinco, podendo adotar o sistema de rodízio, e será obrigatório o uso de máscaras. O tempo da cerimônia será limitado a duas horas de duração e as pessoas devem obedecer ao distanciamento mínimo de 1,50m entre elas.
Ainda segundo a prefeitura, a recomendação é que as pessoas do grupo de risco, idosos, gestantes, crianças menores de 12 anos, portadores de comorbidades e quem tiver sintomas gripais, não participem e não entrem no local do velório.

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Além disso, todos os espaços onde ocorrem velórios devem disponibilizar produtos para higienização das mãos como álcool 70% ou água e sabão. As urnas funerárias também deverão ser higienizadas com álcool líquido 70% antes de serem levadas para as cerimônias.
A portaria que será publicada nesta segunda-feira deverá ser fixada em todos os cemitérios e serviços funerários da cidade. A prefeitura já havia publicado em abril que os locais destinados a velórios deveriam estabelecer a distância de 1,50m entre as pessoas, manter ambiente ventilado, disponibilizar produtos de higienização pessoal, além de reduzir ao máximo o número de pessoas em um mesmo ambiente.

MORTE COM DIAGNÓSTICO DE COVID-19

Em casos de óbito de pessoas com diagnóstico de Covid-19, não há realização de cerimônia de velório. Apenas duas pessoas podem acompanhar o sepultamento e os serviços funerários deverão tomar todas as medidas de segurança.

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