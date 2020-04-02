Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Velório de vítima de coronavírus no ES será restrito a poucos familiares
Protocolo de segurança

Velório de vítima de coronavírus no ES será restrito a poucos familiares

O primeiro capixaba com morte confirmada pelo novo coronavírus é um homem de 57 anos, morador da Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 12:05

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 12:05

Emergência do Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra
Homem estava internado no Hospital Jayme dos Santos Neves desde o dia 24 de março Crédito: Vitor Jubini
O velório e sepultamento do primeiro capixaba que morreu após contrair o novo coronavírus (Covid-19) serão restritos a poucos familiares, com o caixão fechado e com a recomendação de que não haja contato físico entre os presentes. A vítima é um homem de 57 anos, morador da Serra.
De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o homem foi infectado por meio de transmissão comunitária, quando não é possível identificar o portador do vírus. Com síndrome gripal, ele foi internado no Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município, no dia 24 de março.
Velório de vítima de coronavírus no ES será restrito a poucos familiares

Veja Também

Secretaria de Saúde: são 120 casos confirmados de coronavírus no ES

Os médicos da unidade informaram que, em menos de 24 horas após a internação, o paciente precisou ser submetido à respiração por ventilação mecânica. Mesmo após os procedimentos médicos e farmacológicos, o homem não resistiu e morreu às 22h45 desta quarta-feira (1º).
O subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, explicou que as recomendações de manuseio do corpo no hospital e na funerária foram publicadas em uma nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde.  Reblin disse que os familiares da vítima estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde.
"A regra é evitar a reunião de número maior de pessoas no velório para que não tenham contato muito próximo. Há a recomendação para que somente os parentes mais diretos possam participar desse momento mais difícil, preservando a distância para evitar a possibilidade do contágio"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa

A SESA RECOMENDA QUE:

  • Sigam as medidas de higiene das mãos e de etiqueta respiratória, em todas as circunstâncias; 

  • Devem ser evitados apertos de mão e outros tipos de contato físico entre os participantes do funeral; 

  • Recomenda-se que as pessoas dos grupos mais vulneráveis (crianças, idosos, grávidas e pessoas com imunossupressão ou com doença crônica), não participem nos funerais; bem como, pessoas sintomáticas respiratórias;

  • Recomenda-se que o caixão seja mantido fechado durante o funeral, para evitar contato físico com o corpo; 

  • Devem ser disponibilizados água, sabonete líquido, papel toalha e álcool gel a 70% para higienização das mãos nos locais de funeral.  

Arquivos & Anexos

Sesa divulga procedimentos pós-morte por coronavírus

Tamanho do arquivo: 747kb
Baixar

Veja Também

Coronavírus no ES: Estado investiga quatro mortes por Covid-19

Bolsonaro diz que auxílio de R$ 600 para informais sai semana que vem

"É hora de multar quem descumpre recomendações", diz secretário da Saúde do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso
Imagem de destaque
Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar
ozempic
O novo paradigma da cirurgia plástica na era dos remédios emagrecedores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados