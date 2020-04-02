O velório e sepultamento do primeiro capixaba que morreu após contrair o novo coronavírus (Covid-19) serão restritos a poucos familiares, com o caixão fechado e com a recomendação de que não haja contato físico entre os presentes. A vítima é um homem de 57 anos, morador da Serra.
De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o homem foi infectado por meio de transmissão comunitária, quando não é possível identificar o portador do vírus. Com síndrome gripal, ele foi internado no Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município, no dia 24 de março.
Velório de vítima de coronavírus no ES será restrito a poucos familiares
Os médicos da unidade informaram que, em menos de 24 horas após a internação, o paciente precisou ser submetido à respiração por ventilação mecânica. Mesmo após os procedimentos médicos e farmacológicos, o homem não resistiu e morreu às 22h45 desta quarta-feira (1º).
O subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, explicou que as recomendações de manuseio do corpo no hospital e na funerária foram publicadas em uma nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde. Reblin disse que os familiares da vítima estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde.
"A regra é evitar a reunião de número maior de pessoas no velório para que não tenham contato muito próximo. Há a recomendação para que somente os parentes mais diretos possam participar desse momento mais difícil, preservando a distância para evitar a possibilidade do contágio"
A SESA RECOMENDA QUE:
- Sigam as medidas de higiene das mãos e de etiqueta respiratória, em todas as circunstâncias;
- Devem ser evitados apertos de mão e outros tipos de contato físico entre os participantes do funeral;
- Recomenda-se que as pessoas dos grupos mais vulneráveis (crianças, idosos, grávidas e pessoas com imunossupressão ou com doença crônica), não participem nos funerais; bem como, pessoas sintomáticas respiratórias;
- Recomenda-se que o caixão seja mantido fechado durante o funeral, para evitar contato físico com o corpo;
- Devem ser disponibilizados água, sabonete líquido, papel toalha e álcool gel a 70% para higienização das mãos nos locais de funeral.
Arquivos & Anexos
Sesa divulga procedimentos pós-morte por coronavírus
Tamanho do arquivo: 747kb