Coronavírus no ES: número de casos sobe para 4.819 e mortes chegam a 196

O Espírito Santo já acumula o total de 196 mortes e 4.819 casos confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta segunda-feira (11). De acordo com os dados divulgados, só nas últimas 24 horas foram constatados 15 óbitos e 220 novos casos.
O número de pacientes curados de Covid-19 também aumentou. Já são 1.734 pessoas que superaram o vírus. Nas últimas 24 horas, 79 pessoas foram saradas. A taxa de letalidade no Espírito Santo pela primeira vez passou de 4%, agora é de 4,07%. Até o momento já foram realizados 20.818 testes da doença em todo o Estado.
Com grande número de infectados, a Grande Vitória preocupa o Governo do Estado, o que é justificado pelos números. Com 1.105 registros, Vila Velha é o município com mais casos de Covid-19 no Estado, seguida por Serra (959), Vitória (902) e Cariacica (651). Entre os bairros, Praia da Costa, em Vila Velha, acumula o maior número de casos com 126, seguido por Jardim Camburi, em Vitória, com 145 registros.
PREVINA-SE
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.