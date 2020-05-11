Coronavírus no ES: número de casos sobe para 4.819 e mortes chegam a 196

O número de pacientes curados de Covid-19 também aumentou. Já são 1.734 pessoas que superaram o vírus. Nas últimas 24 horas, 79 pessoas foram saradas. A taxa de letalidade no Espírito Santo pela primeira vez passou de 4%, agora é de 4,07%. Até o momento já foram realizados 20.818 testes da doença em todo o Estado.