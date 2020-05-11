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Dobrou a quantidade

Presidente Kennedy registra 12 casos de Covid-19 em 24 horas

A cidade tinha 12 casos confirmados no sábado (9) e, no domingo (10), pulou para 24. Duas mortes já foram confirmadas no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 11:03

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 11:03

Presidente Kennedy, Sul do Estado
Presidente Kennedy, Sul do Estado Crédito: Divulgação/PMPK
O município de Presidente Kennedy, no litoral da Região Sul do Espírito Santo, registrou nas últimas 24 horas mais 12 casos confirmados de Covid-19. O número pessoas infectadas com o novo coronavírus na cidade dobrou de sábado (9) para domingo (10). Eram 12 e, agora, já são 24.
Segundo a prefeitura, o aumento rápido dos casos positivos para o novo coronavírus no município tem relação com os testes rápidos que foram comprados na semana passada e começaram a ser realizados em profissionais de saúde na sexta-feira (8).
No total, a Prefeitura de Presidente Kennedy adquiriu dois mil testes rápidos para testar, principalmente, profissionais que trabalham diariamente no enfrentamento ao coronavírus, como os trabalhadores da Saúde, da Segurança Pública, Defesa Civil e outros servidores que atuam em atividades essenciais.
Além disso, a prefeitura também poderá usar os testes em pacientes e pessoas que tiveram contato direto com quem já tenha testado positivo para o novo coronavírus.

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DUAS MORTES NO MUNICÍPIO

A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), que faz a divulgação diária dos casos em todo o Espírito Santo, divulgou que Presidente Kennedy tem, até a noite de domingo (10), 24 casos confirmados e, destes, seis pacientes estão curados e dois morreram.
O primeiro caso confirmado no município, que tem pouco mais de 11 mil habitantes, foi registrado no dia 13 de abril, já a primeira morte, que também foi a primeira em toda Região Sul do Estado, foi no dia 16 do mesmo mês. O segundo óbito aconteceu no dia 06 de maio.

RISCO MODERADO

O município de Presidente Kennedy é classificado pelo governo estadual como de risco moderado para a transmissão da Covid-19, de acordo com o Mapa de Gestão de Risco, que é atualizado semanalmente, avaliando a quantidade de casos confirmados por número de habitantes e a ocupação de leitos nos hospitais.

BARREIRAS SANITÁRIAS

As pessoas que chegam em Presidente Kennedy pelas entradas por Marataízes, BR 101 e Rio de Janeiro passam pelas barreiras sanitárias, onde atuam as equipes da prefeitura. Os motoristas e passageiros recebem orientação sobre a Covid-19 e têm a temperatura aferida. A prefeitura explicou que quem apresenta sinais de febre é orientado a retornar para seu destino de origem.

ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA

Na semana passada, o prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão da Cruz, decretou Estado de Calamidade Pública no município por conta da pandemia do novo coronavírus, com validade até o dia 31 de julho deste ano. O documento ainda precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo para entrar em vigor.

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