Presidente Kennedy registra 12 casos de Covid-19 em 24 horas

Presidente Kennedy, Sul do Estado Crédito: Divulgação/PMPK

O município de Presidente Kennedy , no litoral da Região Sul do Espírito Santo , registrou nas últimas 24 horas mais 12 casos confirmados de Covid-19. O número pessoas infectadas com o novo coronavírus na cidade dobrou de sábado (9) para domingo (10). Eram 12 e, agora, já são 24.

Segundo a prefeitura, o aumento rápido dos casos positivos para o novo coronavírus no município tem relação com os testes rápidos que foram comprados na semana passada e começaram a ser realizados em profissionais de saúde na sexta-feira (8).

No total, a Prefeitura de Presidente Kennedy adquiriu dois mil testes rápidos para testar, principalmente, profissionais que trabalham diariamente no enfrentamento ao coronavírus, como os trabalhadores da Saúde, da Segurança Pública, Defesa Civil e outros servidores que atuam em atividades essenciais.

Além disso, a prefeitura também poderá usar os testes em pacientes e pessoas que tiveram contato direto com quem já tenha testado positivo para o novo coronavírus.

DUAS MORTES NO MUNICÍPIO

A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), que faz a divulgação diária dos casos em todo o Espírito Santo, divulgou que Presidente Kennedy tem, até a noite de domingo (10), 24 casos confirmados e, destes, seis pacientes estão curados e dois morreram.

O primeiro caso confirmado no município, que tem pouco mais de 11 mil habitantes, foi registrado no dia 13 de abril, já a primeira morte, que também foi a primeira em toda Região Sul do Estado, foi no dia 16 do mesmo mês. O segundo óbito aconteceu no dia 06 de maio.

RISCO MODERADO

O município de Presidente Kennedy é classificado pelo governo estadual como de risco moderado para a transmissão da Covid-19, de acordo com o Mapa de Gestão de Risco, que é atualizado semanalmente, avaliando a quantidade de casos confirmados por número de habitantes e a ocupação de leitos nos hospitais.

BARREIRAS SANITÁRIAS

As pessoas que chegam em Presidente Kennedy pelas entradas por Marataízes, BR 101 e Rio de Janeiro passam pelas barreiras sanitárias, onde atuam as equipes da prefeitura . Os motoristas e passageiros recebem orientação sobre a Covid-19 e têm a temperatura aferida. A prefeitura explicou que quem apresenta sinais de febre é orientado a retornar para seu destino de origem.

ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA