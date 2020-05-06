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Pandemia

Presidente Kennedy tem segunda morte por coronavírus

A vítima da doença é mulher e morava em Praia das Neves. A paciente estava internada na UTI da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e faleceu na segunda (04)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 20:53

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 20:53

Praia das Neves, Presidente Kennedy
Praia das Neves, Presidente Kennedy Crédito: Divulgação/PMPK
A prefeitura de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Estado, confirmou na tarde desta quarta-feira (06) a segunda morte causada pelo novo coronavírus. A morte do paciente era tratada como suspeita pela secretaria de Saúde desde a última segunda-feira (04), quando a pessoa faleceu.
Segundo o município, a vítima da doença é mulher e morava em Praia das Neves. A paciente estava internada na UTI da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Antes mesmo da confirmação, a prefeitura informou que estabeleceu todo o protocolo determinado pelo Ministério da Saúde que precisava ser respeitado na hora do velório. Os familiares da paciente estão sendo monitorados pela equipe de Estratégia de Saúde da Família, obedecendo protocolos e critérios.

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