Presidente Kennedy tem segunda morte por coronavírus

A prefeitura de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Estado, confirmou na tarde desta quarta-feira (06) a segunda morte causada pelo novo coronavírus. A morte do paciente era tratada como suspeita pela secretaria de Saúde desde a última segunda-feira (04), quando a pessoa faleceu.
Segundo o município, a vítima da doença é mulher e morava em Praia das Neves. A paciente estava internada na UTI da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Antes mesmo da confirmação, a prefeitura informou que estabeleceu todo o protocolo determinado pelo Ministério da Saúde que precisava ser respeitado na hora do velório. Os familiares da paciente estão sendo monitorados pela equipe de Estratégia de Saúde da Família, obedecendo protocolos e critérios.
A prefeitura decretou hoje estado de calamidade pública por conta da pandemia no novo coronavírus. No município, oito pessoas estão em investigação e oito foram confirmadas com Covid-19.