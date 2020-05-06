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Pandemia

Coronavírus: Presidente Kennedy decreta estado de calamidade pública

A cidade, que tem pouco mais de 11 mil habitantes contabiliza, até a tarde desta quarta (6), uma morte, sete casos confirmados e oito em investigação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 15:51

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 15:51

Presidente Kennedy, Sul do Estado
Presidente Kennedy, Sul do Estado Crédito: Divulgação/PMPK
Coronavírus: Presidente Kennedy decreta estado de calamidade pública
O prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão da Cruz, decretou, nesta quarta-feira (06), estado de calamidade pública no município por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo a prefeitura, o decreto agora precisará ser aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.
A medida, informou o município, vale até o dia 31 de julho e está de acordo com as ações já adotadas no âmbito da educação, saúde, assistência social e nos segmentos do comércio, bem como com os decretos estaduais e federais. O município adotou ações de barreiras sanitárias e é obrigatório o uso de máscaras. 
> CORONAVÍRUS NO ES| A cobertura completa.
Até o início da tarde desta quarta-feira (6), a cidade que tem pouco mais de 11 mil habitantes possui uma morte, que aconteceu no dia 16 de abril, sete casos confirmados, oito casos em investigação e quatro pacientes considerados curados da Covid-19. Segundo o mapa de gestão de risco, Presidente Kennedy tem risco moderado para a transmissão da doença.

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