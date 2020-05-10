Coronavírus: ES registra 187 novos casos e nove mortes em 24 horas

O Espírito Santo registrou mais 187 novos casos confirmados de Covid-19 e nove mortes pela doença nas últimas 24 horas. Com isso o total de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus no Estado chega a 4.599 , com 181 óbitos pela doença, segundo dados atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde neste domingo (10).
O percentual de letalidade da doença é de 3,94% e o número de curados chegou a 1.655. O município com o maior número de casos continua sendo Vila Velha, que possui 1.070 pessoas que foram contaminadas pelo vírus. A Serra está em segundo lugar com 921 casos; seguidos de Vitória (860) e Cariacica (617). Já foram realizados 19.952 testes no Estado.
PREVENÇÃO
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.