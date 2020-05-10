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Pandemia

Coronavírus: ES registra 187 novos casos e nove mortes em 24 horas

As informações oficiais foram divulgadas no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2020 às 16:47

Publicado em 10 de Maio de 2020 às 16:47

Vitória - ES - O Coronavírus e a periferia. Bairro Conquista, região da Grande São Pedro.
Morador do bairro Conquista, em Vitória, se prepara para sair de casa em meio a pandemia Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo registrou mais 187 novos casos confirmados de Covid-19 e nove mortes pela doença nas últimas 24 horas. Com isso o total de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus no Estado chega a 4.599 , com 181 óbitos pela doença, segundo dados atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde neste domingo (10).
O percentual de letalidade da doença é de 3,94% e o número de curados chegou a 1.655. O município com o maior número de casos continua sendo Vila Velha, que possui 1.070 pessoas que foram contaminadas pelo vírus. A Serra está em segundo lugar com 921 casos; seguidos de Vitória (860) e Cariacica (617). Já foram realizados 19.952 testes no Estado.

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PREVENÇÃO

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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