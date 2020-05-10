MPES alerta Prefeitura de Fundão sobre alta taxa de mortes por Covid-19

Fundão: cinco mortes e 45 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Denis Rizzoli

A Promotoria de Fundão , do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), notificou a prefeitura do município para apresentar, nas próximas 24 horas, as medidas adotadas para conter a disseminação do novo coronavírus na cidade. Com 45 casos confirmados e cinco óbitos por Covid-19, Fundão é o município do Espírito Santo com maior taxa de mortalidade pela doença no Estado. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, cerca de 11% das pessoas que se contaminaram no município acabaram morrendo.

Em um ofício protocolado na prefeitura na última sexta-feira (8), a promotoria cobra o número de advertências e interdições aplicadas pela fiscalização do município. O órgão pede justificativas para o fato da prefeitura ter permitido o velório de uma mulher, vítima da pandemia, com a presença de familiares, o que pode ter sido um potencial evento transmissor da doença.

A mulher, segundo a promotoria, continuou trabalhando em uma padaria do município, mesmo quando já apresentava os sintomas da Covid-19. Outra cobrança do Ministério Público do Espírito Santo é sobre a responsabilização de um frigorífico apontado como um dos primeiros pontos de contágio da doença e que continua operando com grande número de funcionários.

O coronavírus e a periferia.

O órgão ainda pede que o município apresente estudos sobre o avanço da doença e da possibilidade de aumentar medidas de isolamento social, com soluções mais restritivas e cita, inclusive, para uma possível necessidade de lockdown, ou seja, o confinamento total, com o bloqueio de todas atividades.

A promotoria lembra que Fundão é um dos municípios com o pior índice de isolamento social na Grande Vitória , com percentual de apenas 42,2% das pessoas ficando em casa. O mínimo definido pelo governo estadual é de 55%.

O índice de mortalidade por Covid-19 em Fundão é de 23 mortes por 100 mil habitantes, a maior taxa do Estado e 15ª maior do Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde no último dia 8. O município tem, segundo estimativa do IBGE, 21.509 moradores.

Em nota, a prefeitura diz ter enviado as respostas aos questionamentos feitos pelo Ministério Público. O município atribui o aumento de casos a sua proximidade com a Grande Vitória, já que muitos moradores de Fundão trabalham na Serra, em Vitória e Vila Velha.