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Maior índice do Estado

MPES alerta Prefeitura de Fundão sobre alta taxa de mortes por Covid-19

Município tem a pior taxa de isolamento social da Grande Vitória. A cada 10 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus, mais de uma morreu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2020 às 15:41

Publicado em 10 de Maio de 2020 às 15:41

Fundão: quatro mortes e 34 casos confirmados do novo coronavírus
Fundão: cinco mortes e 45 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Denis Rizzoli
A Promotoria de Fundão, do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), notificou a prefeitura do município para apresentar, nas próximas 24 horas, as medidas adotadas para conter a disseminação do novo coronavírus na cidade. Com 45 casos confirmados e cinco óbitos por Covid-19, Fundão é o município do Espírito Santo com maior taxa de mortalidade pela doença no Estado. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, cerca de 11% das pessoas que se contaminaram no município acabaram morrendo.
Em um ofício protocolado na prefeitura na última sexta-feira (8), a promotoria cobra o número de advertências e interdições aplicadas pela fiscalização do município. O órgão pede justificativas para o fato da prefeitura ter permitido o velório de uma mulher, vítima da pandemia, com a presença de familiares, o que pode ter sido um potencial evento transmissor da doença.
A mulher, segundo a promotoria, continuou trabalhando em uma padaria do município, mesmo quando já apresentava os sintomas da Covid-19. Outra cobrança do Ministério Público do Espírito Santo é sobre a responsabilização de um frigorífico apontado como um dos primeiros pontos de contágio da doença e que continua operando com grande número de funcionários.

O coronavírus e a periferia.

O órgão ainda pede que o município apresente estudos sobre o avanço da doença e da possibilidade de aumentar medidas de isolamento social, com soluções mais restritivas e cita, inclusive, para uma possível necessidade de lockdown, ou seja, o confinamento total, com o bloqueio de todas atividades.
A promotoria lembra que Fundão é um dos municípios com o pior índice de isolamento social na Grande Vitória, com percentual de apenas 42,2% das pessoas ficando em casa. O mínimo definido pelo governo estadual é de 55%.
O índice de mortalidade por Covid-19 em Fundão é de 23 mortes por 100 mil habitantes, a maior taxa do Estado e 15ª maior do Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde no último dia 8. O município tem, segundo estimativa do IBGE, 21.509 moradores.
Em nota, a prefeitura diz ter enviado as respostas aos questionamentos feitos pelo Ministério Público. O município atribui o aumento de casos a sua proximidade com a Grande Vitória, já que muitos moradores de Fundão trabalham na Serra, em Vitória e Vila Velha.
Sobre o velório, o município diz não ter autorizado a aglomeração. Já em relação ao frigorífico e a padaria, a Secretaria de Saúde tem realizado vistorias e fiscalizações nos estabelecimentos. Informa, ainda, que a padaria foi fechada e só voltará a funcionar após o exame de todos os funcionários, caso testem negativo para a Covid-19. No frigorífico, todos os trabalhadores em grupo de risco ou com sintomas da doença foram afastados das atividades.

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