Covid-19 se espalha na periferia e mais mortes são estimadas em Vila Velha

Barramares, uma das comunidades populares de Vila Velha, já tem 13 pessoas infectadas pela Covid-19

Vale destacar que em bairros com condições inapropriadas de saneamento básico, as pessoas também acabam mais suscetíveis a serem infectadas pelo novo coronavírus, uma vez que a higienização pessoal e dos ambientes de convivência são fundamentais para interromper a disseminação da doença.