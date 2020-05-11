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Coronavírus no ES

Covid-19 se espalha na periferia e mais mortes são estimadas em Vila Velha

Projeção é feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) diante da evolução da doença nos bairros populares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 17:37

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 17:37

Data: 31/05/2019 - ES - Vila Velha - Ronaldo Santana, morador de Barramares, entrevistado sobre rede de esgoto aberta no bairro - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Barramares, uma das comunidades populares de Vila Velha, já tem 13 pessoas infectadas pela Covid-19 Crédito: Vitor Jubini
A disseminação do novo coronavírus está em ritmo acelerado e vai alcançando cada vez mais os bairros de periferia na Grande Vitória. Nas comunidades populares, o número de mortes por Covid-19 já se mostra elevado há alguns dias, mas a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estima aumento na taxa de letalidade, sobretudo no município de Vila Velha.  
A projeção foi feita pelo secretário Nésio Fernandes, em coletiva na tarde desta segunda-feira (11), ao observar o comportamento da doença no território capixaba. Ele lembra que o vírus chegou ao Espírito Santo, assim como em outros Estados do país, através de pessoas que retornavam de viagem ao exterior. Agora, não é mais possível apontar a origem da transmissão, porém ela está saindo das regiões centrais dos municípios e se instalando mais fortemente nas periferias.  
"Municípios como Vitória e Vila Velha, no início da epidemia, possuíam mais casos nas classes A e B, porém com critérios de testagem ligadas aos planos de saúde, o que contribuiu para a taxa de letalidade ser menor. Diferentemente do município da Serra, com baixa cobertura de saúde suplementar. Agora que a doença avança  para  outros estratos sociais, a tendência é que esse comportamento da letalidade em Vila Velha seja maior. Aumenta na proporção que vai se instalando na periferia", aponta Nésio Fernandes.

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Vale destacar que em bairros com condições inapropriadas de saneamento básico, as pessoas também acabam mais suscetíveis a serem infectadas pelo novo coronavírus, uma vez que a higienização pessoal e dos ambientes de convivência são fundamentais para interromper a disseminação da doença.

VITÓRIA NÃO TERÁ MESMO IMPACTO

O secretário avalia que Vitória não deverá ter impacto na mesma medida que o município vizinho porque, na Capital, a cobertura de planos de saúde atinge cerca de 50% da população. 
Na Grande Vitória, a Serra é o município que  apresenta a maior taxa nesta segunda: 6,36%, dos 959 casos registrados. Na sequência, Vitória com 902 confirmações e 4,32% de mortes; Cariacica com 651 pessoas infectadas, das quais 3,99% morreram; e Vila Velha, com 1.105 registros da Covid-19, e 2,81% de óbitos.

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