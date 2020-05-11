Covid-19 se espalha na periferia e mais mortes são estimadas em Vila Velha

A disseminação do novo coronavírus está em ritmo acelerado e vai alcançando cada vez mais os bairros de periferia na Grande Vitória. Nas comunidades populares, o número de mortes por Covid-19 já se mostra elevado há alguns dias, mas a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estima aumento na taxa de letalidade, sobretudo no município de Vila Velha.
A projeção foi feita pelo secretário Nésio Fernandes, em coletiva na tarde desta segunda-feira (11), ao observar o comportamento da doença no território capixaba. Ele lembra que o vírus chegou ao Espírito Santo, assim como em outros Estados do país, através de pessoas que retornavam de viagem ao exterior. Agora, não é mais possível apontar a origem da transmissão, porém ela está saindo das regiões centrais dos municípios e se instalando mais fortemente nas periferias.
"Municípios como Vitória e Vila Velha, no início da epidemia, possuíam mais casos nas classes A e B, porém com critérios de testagem ligadas aos planos de saúde, o que contribuiu para a taxa de letalidade ser menor. Diferentemente do município da Serra, com baixa cobertura de saúde suplementar. Agora que a doença avança para outros estratos sociais, a tendência é que esse comportamento da letalidade em Vila Velha seja maior. Aumenta na proporção que vai se instalando na periferia", aponta Nésio Fernandes.
Vale destacar que em bairros com condições inapropriadas de saneamento básico, as pessoas também acabam mais suscetíveis a serem infectadas pelo novo coronavírus, uma vez que a higienização pessoal e dos ambientes de convivência são fundamentais para interromper a disseminação da doença.
VITÓRIA NÃO TERÁ MESMO IMPACTO
O secretário avalia que Vitória não deverá ter impacto na mesma medida que o município vizinho porque, na Capital, a cobertura de planos de saúde atinge cerca de 50% da população.
Na Grande Vitória, a Serra é o município que apresenta a maior taxa nesta segunda: 6,36%, dos 959 casos registrados. Na sequência, Vitória com 902 confirmações e 4,32% de mortes; Cariacica com 651 pessoas infectadas, das quais 3,99% morreram; e Vila Velha, com 1.105 registros da Covid-19, e 2,81% de óbitos.