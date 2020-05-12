Casa de repouso registra surto do novo coronavírus em Vila Velha

Os resultados dos exames realizados em funcionários cuidadores da unidade ainda são aguardados pela prefeitura. Crédito: PIRO4D/Pixabay

Com dois óbitos em decorrência da doença , registrados nos dias 30 de abril e 1º de maio, novas informações da Secretaria Municipal de Saúde divulgadas na noite desta segunda-feira (11) indicam que mais nove idosos da casa de repouso testaram positivo para o coronavírus, seis deram negativo e dois são considerados inconclusivos.

A Vigilância Epidemiológica da pasta destacou um profissional para monitorar e orientar, diariamente, o isolamento de doentes dos demais que testaram negativo. É a alternativa para tentar bloquear o surto na instituição.

Os resultados dos exames realizados em funcionários cuidadores da unidade ainda são aguardados pela prefeitura.

Em 5 de maio, quando os dois óbitos na unidade foram confirmados, a subsecretária da Saúde de Vila Velha, Irisângela Teixeira, informou que o município possui aproximadamente 25 instituições de longa permanência (casa de repouso) e que tem sido feito trabalho próximo a elas neste momento de pandemia.

"Vila Velha liberou nota técnica em março, orientando a todas as ILPIs (casas de repouso) de como enfrentar este período. Montamos então um grupo de trabalho virtual, usando como ferramenta o Whatsapp, em que os profissionais que trabalham nas instituições podem buscar informação. Existem dois médicos à disposição, além de dois enfermeiros. Nossos trabalhos são intensos em relação ao combate do coronavírus nestes locais", ressaltou.