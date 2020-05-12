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Duas mortes

Casa de repouso registra surto do novo coronavírus em Vila Velha

Após dois óbitos, registrados em 30 de abril e 1º de maio, unidade confirmou na noite desta segunda-feira (11) que mais nove idosos testaram positivo para a Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 23:54

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 23:54

Coronavírus - Covid19
Os resultados dos exames realizados em funcionários cuidadores da unidade ainda são aguardados pela prefeitura. Crédito: PIRO4D/Pixabay
Resultados de testes do novo coronavírus em idosos de uma casa de repouso em Vila Velha revelam situação de surto da Covid-19 na unidade, segundo informações da prefeitura.
Com dois óbitos em decorrência da doença, registrados nos dias 30 de abril e 1º de maio, novas informações da Secretaria Municipal de Saúde divulgadas na noite desta segunda-feira (11) indicam que mais nove idosos da casa de repouso testaram positivo para o coronavírus, seis deram negativo e dois são considerados inconclusivos.
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A Vigilância Epidemiológica da pasta destacou um profissional para monitorar e orientar, diariamente, o isolamento de doentes dos demais que testaram negativo. É a alternativa para tentar bloquear o surto na instituição.
Os resultados dos exames realizados em funcionários cuidadores da unidade ainda são aguardados pela prefeitura.
Em 5 de maio, quando os dois óbitos na unidade foram confirmados, a subsecretária da Saúde de Vila Velha, Irisângela Teixeira, informou que o município possui aproximadamente 25 instituições de longa permanência (casa de repouso) e que tem sido feito trabalho próximo a elas neste momento de pandemia.
"Vila Velha liberou nota técnica em março, orientando a todas as ILPIs (casas de repouso) de como enfrentar este período. Montamos então um grupo de trabalho virtual, usando como ferramenta o Whatsapp, em que os profissionais que trabalham nas instituições podem buscar informação. Existem dois médicos à disposição, além de dois enfermeiros. Nossos trabalhos são intensos em relação ao combate do coronavírus nestes locais", ressaltou.
Também à época das confirmações das mortes na casa de repouso de Novo México, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) informou que monitora a situação das Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) de todo o Estado, duas vezes por semana.

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