Coronavírus: entenda como vão funcionar os testes por sorteio no ES

Testes por amostragem serão feitos na casa dos sorteados Crédito: Divulgação / Governo do ES

governo do Espírito Santo começa nesta quarta-feira (13) a testar aleatoriamente 5,8 mil capixabas para Covid-19. Os sorteados farão o teste rápido para a doença e saberão se tiveram contato ou não com o novo coronavírus , ou se estão infectados. O objetivo é saber qual a proporção de contaminados no Estado e monitorar o avanço do vírus nos próximos meses

É como uma pesquisa de opinião, é uma pesquisa por amostragem. Vamos buscar uma amostra significativa para saber quanto porcento adquiriu ou teve contato com o vírus, afirmou o governador Renato Casagrande , em pronunciamento na noite desta segunda-feira (11).

A pesquisa será repetida a cada 15 dias durante dois meses. Na primeira fase, que deve durar três dias (13 a 15 de maio), 146 equipes com três pesquisadores visitarão residências em 19 municípios capixabas  em áreas conhecidas como setores censitários, conforme metodologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os profissionais de saúde, paramentados com máscara e outros equipamentos de segurança, vão comparecer em casas sorteadas. Lá, eles vão sortear o morador que vai fazer teste sorológico para saber se teve contato ou não com o coronavírus, explica o secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes.

No caso de a pessoa sorteada testar positivo para o novo coronavírus, os demais moradores da casa também passarão pela testagem. Só o resultado do morador sorteado será computado.

AMOSTRA VAI ESTIMAR SITUAÇÃO DO ESTADO

Como é uma pesquisa por amostragem, os resultados encontrados naquela amostra (entre 5mil e 6 mil pessoas) poderão ser extrapolados para a população capixaba. Ou seja, se a pesquisa descobrir que 3¨% dos testados teve contato com o vírus, é possível atestar, dentro de uma margem de erro, que 3% de toda população capixaba já foi infectada.

Os primeiros municípios que receberão o inquérito sorológico serão: Afonso Cláudio, Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Guaçuí, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, Pedro Canário, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.

Os resultados coletados serão incluídos em uma base de dados e contribuirão para planejamento das ações de combate à Covid-19. Poderemos medir a força do crescimento da doença, subsidiar decisões enquanto governo e avaliar nossas políticas, ressaltou o secretário.