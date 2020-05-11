Governo do ES: 8 mil diárias em hotéis para profissionais da saúde
O Governo do Espírito Santo vai disponibilizar 8 mil diárias em hotéis para acomodar profissionais da saúde que trabalham nos hospitais de referência para os pacientes do novo coronavírus do Estado. A previsão é que as acomodações estejam disponíveis até o próximo domingo (17).
O anúncio foi feito pelo Secretário Estadual da Saúde, Nésio Fernandes, durante uma entrevista realizada na tarde desta segunda-feira (11). A medida visa proteger os próprios médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem; assim como as respectivas famílias desses trabalhadores.
"São mais de 8 mil diárias para aqueles profissionais da saúde que atuam nos hospitais de referência para a Covid-19 e que não se sentem confortáveis para voltar para as suas casas depois do trabalho"
De acordo com ele, essas diárias se traduzem em 830 vagas e a cotação deve ser publicada ainda nesta segunda-feira (11). Essa é mais uma medida que o governo do Espírito Santo toma para garantir mais cuidado, proteção e segurança para os nossos trabalhadores, afirmou.
Procurada por A Gazeta, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) esclareceu que essas oito mil diárias diárias serão disponibilizadas para os profissionais que trabalham na Grande Vitória, em hotéis próximos dos hospitais estaduais localizados na Serra e do Hospital Infantil de Vitória.