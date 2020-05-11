Governo do ES: 8 mil diárias em hotéis para profissionais da saúde

"São mais de 8 mil diárias para aqueles profissionais da saúde que atuam nos hospitais de referência para a Covid-19 e que não se sentem confortáveis para voltar para as suas casas depois do trabalho"

De acordo com ele, essas diárias se traduzem em 830 vagas e a cotação deve ser publicada ainda nesta segunda-feira (11). Essa é mais uma medida que o governo do Espírito Santo toma para garantir mais cuidado, proteção e segurança para os nossos trabalhadores, afirmou.