Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crise do coronavírus

Centrais sindicais criticam reabertura do comércio na Grande Vitória

Organizações dizem em manifesto que medida de flexibilização vai à contramão das regras de combate ao avanço da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 11:09

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 11:09

Data: 11/05/2020 - ES - Vitória - Fiscalização do Corpo de Bombeiros e também fiscais da Prefeitura de Vitória no comércio do Centro de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Corpo de Bombeiros e também fiscais da Prefeitura de Vitória no comércio do Centro de Vitória na última segunda-feira (11) Crédito: Ricardo Medeiros
Centrais sindicais fizeram um manifesto contra a reabertura parcial do comércio no Espírito Santo e cobra do governo do Estado mais participação das organizações trabalhistas no debate sobre a pandemia do novo coronavírus.
O documento assinado por 12 organizações com atuações em território capixaba diz que a medida de flexibilização vai à contramão das ações necessárias para conter o avanço da Covid-19 no Estado e que a volta das atividades comerciais podem representar um risco.
Segundo as centrais, outros países que liberaram a volta do comércio tiveram que voltar atrás em decorrência do aumento do número de casos do coronavírus.

ENTENDA A REABERTURA DO COMÉRCIO

Segundo portaria do governo do Espírito Santo publicada no sábado, as lojas devem abrir em dias alternados dependendo da área em que atuam, ficando os dias pares reservados aos estabelecimentos que comercializam itens pessoais.
Nesta terça-feira (12), podem funcionar as lojas que vendem roupas, calçados, acessórios, óculos, material esportivo, cosméticos, perfumaria e similares.
Já os estabelecimentos que comercializam produtos de consumo não pessoal (móveis, material de construção, colchões, automóveis) só poderão abrir as portas nos dias ímpares do calendário, ou seja, nesta quarta-feira (13).
Ainda segundo o decreto, caso uma loja associe comercialização de produtos de consumo pessoal e não pessoal, ela deverá adotar um critério de predominância para o estabelecimento dos dias de funcionamento, se em dias ímpares ou pares.

Veja Também

Comerciantes confundem regras e abrem lojas em dia errado

Entenda como funcionará o comércio em cidades com mais risco de Covid-19 no ES

Apesar da permissão para reabertura, os estabelecimentos comerciais deverão seguir uma série de recomendações feitas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
É obrigatório, por exemplo, o uso de máscaras em todas as lojas, independentemente da área de atuação. Na sexta-feira (08) um decreto do governador Renato Casagrande (PSB) estabeleceu essa obrigatoriedade, sob pena de multa de até R$ 5,2 mil para o proprietário da empresa. Tanto os trabalhadores quanto os clientes têm que usar máscara. 

CONFIRA AS REGRAS:

  • Limitar a entrada de clientes no estabelecimento na proporção de 01 (um) cliente por cada 10m² (dez metros quadrados) de área de loja;
  • Fixar no(s) ponto(s) de acesso, em local de destaque, os dias e o horário de funcionamento e a lotação máxima do estabelecimento (número absoluto);
  • Na hipótese de formação de fila de espera para acesso em área interna ou externa do próprio estabelecimento, deverá utilizar faixas ou marcações para limitar a distância mínima de 1,5m entre clientes;
  • Disponibilizar permanentemente os seguintes itens necessários para higienização, vedado o uso de secadores eletrônicos, das mãos de colaboradores e clientes;
  • Orientar os funcionários a realizar higienização constante das mãos com álcool 70%, gel ou líquido, e quando possível com água e sabão;
  • Priorizar, quando possível, a ventilação natural dos espaços e, quando não possível, realizar periodicamente a limpeza dos filtros de ar-condicionado, vedada a utilização de ventiladores com alta potência;
  • Executar a desinfecção frequente, entre o uso, com hipoclorito de sódio 1,0% (um por cento) a 2,5% (dois e meio por cento) ou álcool 70% de superfícies e objetos como balcões, bancadas, balanças, maçanetas, corrimãos, interruptores, máquinas de cartão e outros itens tocados com frequência;
  • Priorizar e intensificar higienização de zonas mais propícias de infecção, tais como sanitários, copas e balcões;
  • Afastar funcionários que estão nos grupos de risco, admitida a realização de trabalho remoto;
  • Adotar medidas para manter e fiscalizar o distanciamento social no interior das lojas na medida de 1,5m entre os clientes e entre clientes e colaboradores;
  • Utilizar faixas ou marcações para limitar a distância mínima de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) entre o cliente e o colaborador, em casos onde a verbalização é essencial;
  • Fornecer máscara facial a todos os colaboradores, para utilização em tempo integral, bem como orientar sobre o uso correto;
  • Fornecer ao trabalhador, além de máscara, protetor Face Shield quando o atendimento for realizado em distância inferior a 1,5m; 
  • Exigir e fiscalizar o uso máscara facial a todos os clientes no interior do estabelecimento;
  • Fomentar os serviços de delivery e drive thru;
  • Afixar avisos escritos e didáticos orientando os usuários para, após manusear cédulas e moedas, procedam higienização das mãos;
  • Nos casos de estacionamentos com controle de acionamento manual para liberação de cancela, afixar avisos nos pontos de acesso, orientando aos clientes para evitar tocar os controles de acionamento diretamente com as mãos;
  • Afixar cartazes de orientação aos colaboradores e clientes sobre etiquetas respiratórias, uso de máscaras, distanciamento social e, sempre que possível, adoção da prática de um comprador por família e permanência no estabelecimento apenas durante o tempo necessário para sua compra;
  • Promover, a cada hora, no circuito interno de rádio do estabelecimento, quando houver, campanhas de conscientização; e 
  • Adotar todas as medidas estabelecidas em portarias da Sesa e em decretos que disponham sobre as orientações gerais e específicas a serem.

COMO FICA A ABERTURA DO COMÉRCIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS?

  • Comércio de rua, lojas e  centros comerciais: abrirão com revezamento de dias. 
  • Shoppings: continuarão fechados  por atraírem um fluxo intenso de pessoas. As vendas no modelo drive-thru estão mantidas. A única exceção para abertura é o funcionamento de áreas de atuação de profissionais da saúde.
  • Restaurantes e lanchonetes: passarão a fechar durante o sábado e domingo, podendo manter a opção de entregar em casa (delivery).  Durante a semana, funcionarão com horário restrito. 
  • Setor da indústria: tarefas administrativas devem ser feitas em home office. 
  • Academias: seguem fechadas (governo estuda um modelo de protocolos para abertura).
  • Bancos:  devem ficar fechados, exceto para atendimentos referentes aos programas bancários destinados a aliviar as consequências econômicas do novo coronavírus, bem como os atendimentos de pessoas com doenças graves e o funcionamento de caixas eletrônicos. 
  • Horários de funcionamento diferenciado: 10h às 16h.
  • Decreto: uso obrigatório de máscaras em todos os lugares, valendo desde 9 de maio (sábado)
  • Penalidade: advertência na primeira vez que for flagrado pela fiscalização. Na segunda vez será aplicado multa de até R$ 5,2 mil.

Veja Também

Vila Velha ultrapassa marca de 1 mil casos do novo coronavírus

Coronavírus: estátua de galinha ganha máscara em Santa Maria de Jetibá

Soldados na guerra contra o coronavírus sofrem discriminação no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU
Imagem de destaque
BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados