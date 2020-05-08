Coronavírus: estátua de galinha ganha máscara em Santa Maria de Jetibá

A estátua é um dos principais símbolos do município Crédito: Prefeitura de Santa Maria de Jetibá

Na luta contra o novo coronavírus, nem mesmo um dos principais monumentos de Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo, ficou de fora. A escultura da galinha, no Centro do município, ganhou uma máscara nesta sexta-feira (8). O intuito é conscientizar a população sobre o uso do equipamento.

A instalação do equipamento de prevenção foi feita pela prefeitura . A ideia partiu da veterinária Joana Berger, ela atua com servidora do município.

"A ideia surgiu por meio de conversas com companheiros de trabalho, pensei que seria importante conscientizar a população colocando máscara na galinha, que é um dos principais símbolos do município, contou Joana.

Ainda de acordo com a veterinária, a repercussão foi muito positiva no primeiro dia. A intenção é trocar semanalmente a máscara do monumento enquanto a pandemia do novo coronavírus durar. Se as pessoas precisam mudar de máscara, a galinha também vai trocar completou.

A estátua, que fica em um canteiro no Centro da cidade, foi colocada em novembro 2018 por um grupo de avicultores, durante a tradicional Festa do Ovo e da Galinha. O monumento é uma homenagem aos avicultores, já que o município é um dos principais produtores de ovos do país.

CORONAVÍRUS EM SANTA MARIA DE JETIBÁ

De acordo com os dados mais recentes do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Santa Maria de Jetibá contabiliza 19 casos confirmados do novo coronavírus. Dois óbitos em função da Covid-19 já foram registrados na cidade.