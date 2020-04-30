Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá será por live

Moradores vestidos à caráter para Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá de 2019 Crédito: PMSTJ/Divulgação

Sempre realizada na primeira semana de maio, a Festa Pomerana em Santa Maria de Jetibá teve sua edição cancelada em 2020 devido a pandemia do coronavírus. Porém, para amenizar o clima de tristeza e relembrar a alegria do evento, neste domingo (3), acontece a Live Festa Pomerana em Santa Maria de Jetibá.

A versão digital da tradicional festa contará com a apresentação da Bier Herr, banda germânica do município, e a competição de lenhador protagonizada pelos músicos completando uma transmissão de duas horas. O repertório musical inclui todas as famosas músicas alemãs Jetzt geht's los, Heyo heyo, Ein prosit, Zigge-zagge e muitas outras.

E o clima de nostalgia segue nas redes, onde foi criada a campanha #FestaPomeranaEmCasa para orientar as pessoas a ficarem em casa, se protegerem e curtirem a live com suas famílias. O incentivo é que usem os trajes pomeranos e publiquem fotos com a hashtag.

Além de cultural, a live também tem cunho social com arrecadação de doações para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Santa Maria de Jetibá. Durante a transmissão, será disponibilizado um QR Code onde os interessados em ajudar fazem um cadastro com nome, telefone e e-mail. Estes dados serão repassados para a Apae, que entrará em contato para saber qual a forma de doação que as pessoas vão fazer (doação em dinheiro, transferência, picpay, alimentos e etc).

O projeto Live Festa Pomerana é realizado de forma independente, sem fins lucrativos e sem vínculo com órgãos governamentais.