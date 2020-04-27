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Solidariedade

Live da Camerata do Sesi foi assistida por cerca de 100 mil pessoas

Segundo a assessoria, as 24 horas de transmissão também resultou em R$ 22 mil em doações, que serão destinadas à saúde pública capixaba e às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 19:14

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 19:14

Apresentação do cantor Cláudio Passamani na maratona Concerto Maratona do Bem
Apresentação do cantor Cláudio Passamani na maratona Concerto Maratona do Bem Crédito: Vanessa Yee
Sucesso de audiência e com emoção para dar e vender. Assim pode ser definida a live de 24 horas Concerto Maratona do Bem, realizada pela Orquestra Camerata Sesi/Findes, no último fim de semana.
As transmissões aconteceram ao vivo, com início às 18h de sábado (25) e término no domingo (26), no mesmo horário. Entre os convidados da orquestra comandada por Leonardo David estavam os músicos capixabas Dona Fran, Marco Cypreste, Cláudio Passamani, Felipe Azevedo, Samuca05, Mafuá, Gabriel Abaurre, Fábio Calazans , Jeremias Reis, Maíni Moreno, entre outros, que se apresentaram no Teatro do Sesi de Jardim da Penha, em Vitória.
Exibido pelas redes sociais, a live contou com cerca de 100 mil acessos durante toda a sua programação, informou a assessoria da Findes. O evento beneficente conseguiu arrecadar R$ 22.419,35 para a campanha Indústria do Bem. As doações serão destinadas à saúde pública capixaba e às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.

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"Tivemos participações de quase todos os estados brasileiros e de muitos países, principalmente na madrugada, por conta do fuso horário. Inclusive, com mensagens em várias línguas: francês, espanhol, alemão e italiano. Ficamos sabendo que o nosso projeto chegou até mesmo na Embaixada do Brasil na França", comemorou Marcelo Lages, gerente de Cultura do Sesi ES.
Ainda de acordo com Marcelo, muitas pessoas toparam realizar a maratona "junto" com os músicos, pela telinha da internet. "Tivemos casos de gente que não desgrudou um minuto sequer da live e isso foi muito bacana, porque criou uma atmosfera de emoção no Teatro do Sesi, contagiando os músicos e a equipe. Os músicos realizaram revezamento e descansaram nos carros, mas ninguém tirou o pé de lá", complementa. Abaixo, reveja momentos da live.
O "Concerto Maratona do Bem" também foi bem-recebido pelos moradores de Jardim da Penha. No domingo, perto do término do espetáculo, várias pessoas chegaram até as varandas dos seus apartamentos aplaudindo e piscando as luzes de casa, em agradecimento ao projeto.

MÚSICA E EMOÇÃO

Leonardo David, maestro e diretor criativo da Orquestra Camerata Sesi, também ressalta que o show foi marcado pela emoção e solidariedade.
Apresentação do músico Cláudio Passamani durante a live de 24h da Camerata Sesi, no Sesi de Jardim da Penha, em Vitória
Apresentação do músico Cláudio Passamani durante a live de 24h da Camerata Sesi, no Sesi de Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Vanessa Yee
"O mais gratificante foi saber que conseguimos levar conforto e esperança para um número grande de pessoas, e, principalmente, que (com as doações) vamos conseguir ajudar diretamente várias pessoas que estão passando necessidades por conta desta pandemia. E isso é muito importante para esse momento tão delicado que o mundo está passando", acredita.
Ainda segundo David, um dos pontos de maior incentivo foi a adesão dos artistas locais. "Eles se doaram para o projeto. Esse foi um dos maiores sucessos, mostrando que a classe artística se uniu para passar uma mensagem bonita para todo mundo que estava assistindo", complementa.

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