Editora libera acesso a livro sobre Jair Bolsonaro em meio à crise de seu governo

O Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

Diante da polêmica mais recente envolvendo o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), acusado por Sergio Moro, agora ex-ministro da Justiça, de tentar interferir nas investigações da Polícia Federal, a editora Todavia decidiu liberar gratuitamente o e-book "O Cadete e o Capitão", do jornalista Luiz Maklouf Carvalho durante fim de semana.

FIM DE SEMANA DE E-BOOK GRATUITO: O CADETE E O CAPITÃO, DE LUIZ MAKLOUF CARVALHO



Jair Bolsonaro mentiu em um processo nos anos 1980, como o jornalista Luiz Maklouf Carvalho apresenta em O CADETE E O CAPITÃO, publicado no ano passado. pic.twitter.com/BPHAF6Yixw — todavia (@todavialivros) April 24, 2020

O livro detalha o processo judicial a que Jair Bolsonaro respondeu no final dos anos 1980 a partir de uma reportagem da revista Veja, que o acusou de ter elaborado um plano terrorista de explodir bombas em unidades militares. Ele acabou absolvido em 16 de junho de 1988.

No processo, Maklouf Carvalho expõe tanto os fatos em si quanto a forma como eles foram varridos para debaixo do tapete. A conclusão é que a Justiça Militar foi extremamente tolerante com Bolsonaro.