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Editora libera acesso a livro sobre Jair Bolsonaro em meio à crise de seu governo

'O Cadete e o Capitão', sobre um processo judicial que o presidente enfrentou nos anos 1980, é gratuito até domingo (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 15:39

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 15:39

Presidente da República, Jair Bolsonaro
O Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
Diante da polêmica mais recente envolvendo o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), acusado por Sergio Moro, agora ex-ministro da Justiça, de tentar interferir nas investigações da Polícia Federal, a editora Todavia decidiu liberar gratuitamente o e-book "O Cadete e o Capitão", do jornalista Luiz Maklouf Carvalho durante fim de semana.
O livro detalha o processo judicial a que Jair Bolsonaro respondeu no final dos anos 1980 a partir de uma reportagem da revista Veja, que o acusou de ter elaborado um plano terrorista de explodir bombas em unidades militares. Ele acabou absolvido em 16 de junho de 1988.

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No processo, Maklouf Carvalho expõe tanto os fatos em si quanto a forma como eles foram varridos para debaixo do tapete. A conclusão é que a Justiça Militar foi extremamente tolerante com Bolsonaro.
O e-book fica disponível nas plataformas da Amazon Kindle, Apple Books, Google Play e Kobo até as 23h59 deste domingo (26). Depois, até 3 de maio, segundo a editora, ele terá valor promocional de R$ 20.

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