Dia do Livro Infantil: dicas e obras para estimular os pequenos a ler

Crianças lendo Crédito: Freepik

O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado em 18 de abril, a data foi determinada no ano de 2002, pela lei Nº 10.402. A escolha foi uma homenagem ao autor brasileiro Monteiro Lobato, pois seu aniversário era neste dia.

Conhecido por ter escrito sobre as peripécias da boneca Emília em sua série de livros que se passam no Sítio Do Pica-pau Amarelo, o escritor completaria 118 anos em 2020. Com linguagem simples e repleta de fantasia, cativou e ainda cativa milhares de crianças.

Como uma data fundamental para o fomento à leitura na infância, o 18 de abril pode ser um momento de reflexão sobre o que está sendo desenvolvido nessa área da literatura e quem são os autores por detrás desse trabalho.

ESTÍMULO E EXEMPLO

O escritor capixaba Joacles Costa é autor de dois livros infantis, "Carlitos e o Meio Ambiente" e "Carlitos e os Nossos Sentidos", ambos bilíngues. Sobre a escrita para esse público, entende que é um exercício de compreensão de como as crianças enxergam o mundo. "O texto não pode ser nada muito fácil, nem nada muito complexo", explica.

Defensor da leitura, entende que a participação da família no incentivo à atividade é fundamental para o despertar da vontade de ler nas crianças. "Sem o estímulo, se torna uma obrigação, e não um prazer", completa Costa.

Joacles Costa Crédito: Divulgação

"A partir da observação da prática do adulto a criança vai adquirindo também o hábito da leitura", destaca a pedagoga Gisély de Abrêu, sobre como o simples passar de páginas ou o modo como o responsável segura um livro são capazes de desenvolver a atividade nos pequenos.

"Nesse período de isolamento social o livro tem sido um excelente refúgio para aquecer os corações e também de aproximar as crianças dos seus familiares", completa Abrêu.

DICAS

Especialistas apontam cinco dicas para incentivar os pequenos a lerem. A primeira foi citada por Gisély e Joacles: o exemplo. Além dela, eles incentivam os pais a desligarem mais a TV e criarem momentos de leitura com as crianças; oferecerem diferentes tipos de obras (gibis, livros, panfletos); frequentarem livrarias e bibliotecas; e aliar a leitura com outras atividades, como ir ao zoológico (ao ler um livro de animais) ou ao local que a história é contada.

FOMENTO

A autora de Beijo de boa noite e Era uma vez um quintal, Eliana Zandonade, descobriu sua vocação para as palavras estimulando o seu filho a ter bons olhos para os livros ao contar histórias para ele antes de dormir. Tendo publicado a maioria de suas obras de forma independente, entende que a disseminação da literatura infantil precisa de fomentadores.

"A escola é uma grande parceira da literatura capixaba", defende Zandonade, que além de contadora de histórias no projeto Chão de letras, também frequenta centros estudantis levando suas narrativas.

Eliana Zandonade Crédito: Divulgação

Pensando em enriquecer essa data comemorativa literária, selecionamos algumas obras fora da curva para que as crianças a sua volta possam explorar novos temas e, ao mesmo tempo, se divirtam nesse momento de isolamento social. Confira a lista de indicações abaixo.

AS 14 PÉROLAS DA ÍNDIA

Livro "As 14 Pérolas da Índia" Crédito: Reprodução

Autores: Ilan Brenman e Ionit Zilberman

Ilan Brenman e Ionit Zilberman Sinopse: Um livro com 14 contos envolvendo a cultura indiana que trazem pérolas de sabedoria. Recheado de ilustrações, a obra chama a atenção pela sua beleza estética e narrativa.

LÁ E AQUI

Livro "Lá e aqui" Crédito: Reprodução

Autores: Carolina Moreyra e Odilon Moraes

Carolina Moreyra e Odilon Moraes Sinopse: "Era uma vez uma casa, a minha casa. Ela tinha um lago cheio de peixes, sapos no jardim, muitas flores coloridas, um pai e uma mãe. Mas, um dia, nossa casa virou duas". A escritora Carolina Moreyra aborda com delicadeza um assunto difícil: a separação dos pais. Com o traço simples e característico de Odilon Moraes - ilustrador premiado que vem desenhando a mais fina literatura infantojuvenil -, imagem e texto se unem em "Lá e Aqui" para contar que a separação, aos olhos de uma criança, pode ser vivida de uma maneira positiva, sem, no entanto, menosprezar o sofrimento inicial.

ERA UMA VEZ UM QUINTAL

Autora: Eliana Zandonade

Eliana Zandonade Sinopse: "Era uma vez um quintal" conta a história de um casal de vó e vô que acompanhou a transformação do seu quintal pacato e sem vida em um local de arte e animação. É um livro para ler e brincar, pois os personagens viram brinquedos artesanais que podem ser feitos pelas próprias crianças, com moldes e manuais. Venha conhecer Tonico, Arnaldo, Azulão, Laura e Joana e se divertir com eles! Era uma vez...

NÃO ME TOCA SEU BOBOCA

Livro "Não me toca seu boboca" Crédito: Reprodução

Autora: Andrea Taubman

Andrea Taubman Ilustradora: Thais Linhares

Thais Linhares Sinopse: Ritoca tem uma história para contar, meio difícil de entender, muito difícil de falar. O encontro com um tio gentil e sorridente acaba se tornando um pesadelo, do qual Ritoca e seus amigos conseguem escapar. Se for de um jeito suspeito, ninguém deve tocar na gente!, ela logo reconhece. De maneira lúdica, o livro "Não me toca, seu boboca!" mostra a todas as crianças o que é a situação de violência sexual e o que fazer para evitá-la. Uma forma de oferecer segurança e informação às crianças sem perder o encantamento próprio da literatura. Um livro necessário, escrito cuidadosamente

CARLITOS E O MEIO AMBIENTE

Autor: Joacles Costa

Joacles Costa Sinopse: Carlitos leva os leitores por um passeio aos modos corretos de como tratar o meio ambiente, o livro apresenta texto em português e espanhol, além de poder ser pintado pela criança.

A MULHER QUE MATOU OS PEIXES

Livro "A mulher que matou os peixes" Crédito: Reprodução